Raul Manhães de Castro: Josué de Castro, o pensamento complexo e a inteligência artificial - herança e horizontes éticos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, Josué revelou o que poucos ousavam enxergar: a fome não era simples escassez de alimentos

Clique aqui e escute a matéria

Neste setembro, em que lembramos nascimento e falecimento de Josué de Castro (1908-1973), é oportuno revisitar a atualidade de seu pensamento. Em Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, Josué revelou o que poucos ousavam enxergar: a fome não era simples escassez de alimentos, mas resultado de um tecido intrincado de fatores políticos, econômicos, culturais e ambientais.

Sua obra denunciava a arquitetura da injustiça: concentração de terras, monopólios de distribuição e políticas agrícolas excludentes.

Ao articular terra, trabalho, economia e poder, antecipava o que Edgar Morin chamaria de pensamento complexo, a arte de perceber conexões invisíveis sem mutilar a realidade em fragmentos.

Josué foi também pioneiro ao internacionalizar a denúncia contra a fome. Como presidente do Conselho da FAO, em Roma, projetou a voz do Nordeste e do Brasil no mundo, mostrando que a miséria não era destino tropical, mas resultado de escolhas políticas globais.

Sua coragem custou-lhe o exílio, mas lhe assegurou um lugar definitivo entre os grandes pensadores do século XX. Sua vida, marcada pela interseção entre ciência, ética e compromisso social, permanece como referência para todos que acreditam que a pesquisa só tem sentido quando orientada pela justiça.

Esse olhar é ainda mais urgente no século XXI, diante da inteligência artificial. Muitas vezes reduzida a linhas de código, a IA é também produto de contextos sociais, éticos e políticos. Assim como Josué demonstrou que a fome não era destino natural, mas projeto humano, precisamos compreender que a IA não é neutra nem inevitável, pois se molda às escolhas que fazemos ou omitimos.

Se a fome brotava de uma ordem social injusta, a IA pode hoje reproduzir, em novas escalas, desigualdades semelhantes: algoritmos de reconhecimento facial que discriminam corpos negros, sistemas de seleção automatizada que reforçam exclusões históricas, o abismo entre os que detêm o poder tecnológico e os que dele permanecem alijados.

Mas, como lembrava Josué, todo projeto humano pode, e deve, ser reorientado. A questão é: optaremos por uma IA que apenas automatiza a discriminação e consolida privilégios, ou por uma IA que distribui recursos de forma justa e amplia a equidade?

O pensamento complexo nos convoca a superar simplificações binárias, progresso ou catástrofe, humano ou máquina, e a tecer pontes sólidas entre ciência, ética e humanidade.

É nesse espírito que, em Salvador, no Congresso Regional da FESBE, estarei ao lado de Hélder Remígio, biógrafo de Josué, de Ana Elisa Toscano, especialista em Origens Desenvolvimentistas da Saúde e da Doença (DOHaD), e de Tereza Deiró, da UFBA, para discutir o tema à luz da transdisciplinaridade.

Pois é somente na travessia entre saberes, da biologia à filosofia, da tecnologia à sociologia, que poderemos compreender o legado eterno de Josué e os dilemas éticos da IA.

Revisitar Josué à luz da IA é reconhecer que tecnologia sem responsabilidade social pode aprofundar fissuras da injustiça. Mas é também afirmar, com esperança, que, inspirados por seu legado, podemos orientar o desenvolvimento tecnológico para servir à dignidade humana, à vida plena e à justiça social.

Se a fome foi, para Josué, o espelho cruel das contradições humanas, a IA pode ser, para nós, o espelho de escolhas civilizatórias decisivas. Cabe decidir se refletirá, de forma ampliada, as desigualdades de sempre ou se iluminará novos caminhos de solidariedade, emancipação e futuro compartilhado.

*Raul Manhães de Castro, Médico, Professor Emérito da UFPE e Membro da Academia Pernambucana de Ciências (APC)