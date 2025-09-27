fechar
Artigo | Notícia

Adriano Oliveira: A raposa, o ouriço e a oposição a Lula

Entre raposas e ouriços, a oposição insiste em erros que fortalecem Lula e revelam a importância da sabedoria política na adaptação ao poder

Por ADRIANO OLIVEIRA Publicado em 27/09/2025 às 15:49
Erros de cálculo custam caro no jogo do poder
Erros de cálculo custam caro no jogo do poder - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

Clique aqui e escute a matéria

Nem todo político é sábio, independentemente da quantidade de votos que recebeu para ser eleito. Todos os políticos não precisam ser sábios em virtude de que o excesso deles poderá prejudicar a alternância de poder. A política obedece a lógica de Charles Darwin, ou seja, permanecem os mais sábios, os que conseguem se adaptar às tempestades.

No ambiente político encontro raposas e ouriços. As primeiras, segundo Isaiah Berlin em sua obra “O ouriço e a raposa”, sabem de muita coisa. Tem uma visão do todo. E vou além: decifra bem o passado, o presente e vislumbra o futuro. Já o ouriço enxerga (sabe) bem apenas uma coisa e esquece do todo. A oposição ao governo Lula se comporta como um ouriço. Só consegue enxergar a força do bolsonarismo, a qual, vale frisar, não é suficiente para vencer a vindoura eleição presidencial.

Nos primeiros meses do ano, as pesquisas quantitativas revelavam a queda da popularidade do governo Lula. As pesquisas qualitativas da Cenário Inteligência mostravam que o trabalho atual do presidente Lula estava sendo comparado com as suas eras passadas e em razão disto, mais inflação e o convicto eleitorado bolsonarista, o crescimento da popularidade do governo não acontecia.

Diante dessa conjuntura, a oposição a Lula optou equivocadamente por insistir no bolsonarismo, mesmo sabendo que a condenação do ex-presidente não representava o acaso, mas a certeza.

Em abril deste ano, a oposição teve a grande oportunidade de reforçar a imagem de corrupto que parcela da população tem do presidente Lula e do PT quando veio à tona o Escândalo do INSS. Todavia, a oposição seguiu a defender nova candidatura de Jair Bolsonaro e a falar sobre anistia, mesmo antes do julgamento do ex-mandatário da República.

Finda o primeiro semestre, e o governo Lula começa lentamente a reagir. A popularidade do governo seguiu estável e os sentimentos dos eleitores, conforme pesquisas qualitativas, revelavam a manutenção da alta rejeição de Jair Bolsonaro e um dado bem explicativo: “Entre Lula e Bolsonaro, eu prefiro Lula”.

A paixão seguiu a orientar a estratégia equivocada da oposição. Em vez de insistir e dar magnitude às notícias do INSS e à inflação de alimentos, ela seguiu a defender a anistia, e mais duas novas defesas vieram à tona: Tarcísio de Freitas como candidato bolsonarizado à presidente da República e a decisão do governo Trump de taxar produtos brasileiros.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) fez o esperado: Condena Jair Bolsonaro. A oposição seguiu a insistir na anistia, e em decorrência de uma ação infantilizada de alguns políticos, chega ao plenário da Câmara dos Deputados, a PEC da Blindagem, a qual é aprovada e recebe intensas e volumosas críticas da imprensa, internautas e do presidente Lula. Em seguida, manifestantes vão às ruas protestar contra a referida PEC e a anistia.

Os erros da oposição a Lula fizeram com que a pauta “combate à corrupção” voltasse para os discursos de políticos do PT e do presidente Lula, assim como eles faziam antes do Escândalo do Mensalão. Em decorrência das manifestações do último domingo, a pauta “Anistia” já não tem mais pressa para ser votada e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a qual tem forte apelo popular e deve beneficiar a popularidade de Lula, deve ser aprovada no Congresso até o final de outubro. E mais: Em encontro na ONU, os presidentes Lula e Trump se encontraram e devem se reunir em breve.

O presidente Lula é beneficiado pelos erros da oposição e por acasos. Contam que a “química” com Trump não foi acaso, mas interferência do empresário Joesly Batista. Não podemos negar que a oposição seja um ouriço, ou, para quem deseja outra tipologia, um outro animal pode cair bem.

Cientista político. Professor da UFPE. Fundador da Cenário Inteligência: Pesquisa Qualitativa & Estratégia

Leia também

Como evitar o próximo ataque? O que não estamos enxergando nas escolas
OPINIÃO

Como evitar o próximo ataque? O que não estamos enxergando nas escolas
Janguiê Diniz: Censo 2024 - a consolidação da EAD e o protagonismo do setor privado
OPINIÃO

Janguiê Diniz: Censo 2024 - a consolidação da EAD e o protagonismo do setor privado

Compartilhe

Tags