Patriotismo, 7/9 e a mais importante reflexão a ser feita
Tudo converge para o mantra sugerido por Saramago: a responsabilidade de ter olhos quando os outros perderam. É sobre isso ser patriota.
Clique aqui e escute a matéria
Não faz tanto tempo, não eram poucos os que receavam sair de casa no 7 de setembro. Tornou-se atitude arriscada. Sentimento que, longe de exagerado, arrasta à necessidade de se entender o que afinal é ser patriota.
Primeiramente, não deve significar aquilo que defendeu Bernard Shaw: a convicção de que o nosso País é superior a todos os demais simplesmente por nele termos nascido. Patriota há de ser aquele "que ama a sua pátria e busca servi-la". Pátria ("terra paterna") remete à ideia do País a que se pertence, à cidadania, sendo cidadão o que reúne em si direitos e ao mesmo tempo deveres no contexto de um Estado-Nação.
O conceito mais adequado talvez seja o de Ernest Renan, "uma pátria se compõe dos mortos que a fundaram, tanto quanto dos vivos que a continuam". Em solo brasileiro, a partir da obra do maior dos abolicionistas, Joaquim Nabuco, não é qualquer patriotismo o que vale, mas o que faz da Nação uma comunidade remida de suas heranças malditas e a torna fraterna
e solidária, coesa no altaneiro propósito do bem comum.
Nos escritos de Rousseau consta a ideia de que um cidadão que perde o amor pela sua pátria torna-se um indivíduo vazio. Não incomumente se sustenta que o apátrida é a condição mais indigna que pode haver. Pois bem. Pátria precisa ser mais que a mãe gentil; deve ser a mãe que não abandona suas crias mesmo quando renegada ou esquecida. Se um povo é dominado por seus governantes ou teleguiado por falsos profetas, não existe pátria.
Se "nacionalismo" deriva de "nação" e "patriotismo", como vimos, provém de "pátria", considerando-se que "nação" é um território, devidamente demarcado, a abrigar um povo sob a mesma língua (ou línguas) e a mesma Constituição, previsível que existisse, como muitos o fazem, a equiparação entre "nacionalismo" e "patriotismo" como sinônimos. Mas eles não o são.
Patriotismo é um conjunto de sentimentos que vão do orgulho ao amor, da devolução e devoção a símbolos ao desejo de servir ao seu país e ser solidário ao próximo. Não é disseminar inverdades, ódio, nem teorias conspiratórias, nem salvo-conduto para atacar as instituições, ameaçar a democracia ou sustentar o retrocesso de direitos. Patriotismo não é a liberdade de oprimir, nem de submeter impositivamente um modo de vida.
No 7 de setembro, o debate público vem se desvirtuando na ideia de que, para se atingir a "paz social", não importa o preço a pagar. Só que importa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como explica Moacyr Scliar, as cores da nossa bandeira, hoje privatizadas por um segmento ideológico como trademarks, significam, no verde, a representação das matas; no amarelo, o ouro e o Sol; no azul, a imagem da esfera celeste (inclinada segundo a latitude da cidade do Rio de Janeiro, às 8h30min do dia 15 de novembro de 1889); ao passo em que as estrelas são
um Estado diferente da federação cada uma delas e o lema "ordem e progresso" evoca o positivismo de Auguste Comte, segundo quem há que sempre se valorizar a ciência como forma de entendimento.
Já no prognóstico de Oliver Stuenkel, da FGV/SP, "em vez de permitir que nacionalistas radicais possam definir o que é patriotismo ou identidade nacional, é preciso envolver correntes moderadas nos debates sobre o tema e ajudar a mostrar que um 'patriotismo razoável', para usar um termo do filósofo William Galston, pode ser positivo e é perfeitamente compatível com conceitos cosmopolitas".
Logo, ser patriota não é conciliável com a validação de propostas de flexibilização da fórmula democrática, assim como não confere a ninguém o pretenso direito ao esquecimento por atentados a essa mesma fórmula. Ser patriota é ter a liberdade de escolher um caminho legítimo, exercer a cidadania em busca dele, mas firmar o compromisso de que, se, pela vontade da maioria expressa através do voto, outro caminho for escolhido, respeitá-lo como se protege o mínimo existencial humano. E, até a próxima eleição, lutar para ser mais convincente em defesa do caminho inicialmente rejeitado. O que não se pode é forçar a porta.
Tudo converge para o mantra sugerido por Saramago: a responsabilidade de ter olhos quando os outros perderam. É sobre isso, essencialmente sobre isso, ser patriota.
Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado