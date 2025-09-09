fechar
Pernambuco | Notícia

Alerta de golpe: TJPE avisa sobre falso documento de 'requisição de pagamento' em Pernambuco

Criminosos falsificam documentos que se passam por ofícios da Justiça Federal para tentar enganar cidadãos com a promessa de falsos créditos a receber

Por Túlio Feitosa Publicado em 09/09/2025 às 21:03
Palácio da Justiça, sede do TJPE
Palácio da Justiça, sede do TJPE - DIVULGAÇÃO

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) emitiu um alerta, nesta terça-feira (9), sobre um novo golpe que está circulando no estado. Criminosos estão utilizando um documento falso, que se apresenta como uma "requisição de pagamento", para tentar enganar a população.

Segundo o TJPE, o documento fraudulento mistura informações para parecer legítimo: ele alega ser da Justiça Federal em Pernambuco, mas utiliza indevidamente nomes de magistrados reais do Tribunal de Justiça estadual.

O falso ofício também contém nomes de pessoas e valores de supostos créditos que elas teriam a receber.

Judiciário não envia ofícios por e-mail ou WhatsApp

O ponto mais importante do alerta do TJPE é um esclarecimento sobre os procedimentos oficiais do Poder Judiciário. A Corte reforça que não envia ofícios ou requisições de pagamento por e-mail, aplicativos de mensagem como o WhatsApp ou outros meios informais.

Toda a comunicação oficial e os atos judiciais devem ser consultados diretamente nos sistemas eletrônicos de cada tribunal ou por meio dos canais de atendimento oficiais.

A orientação para quem receber este ou qualquer outro tipo de comunicação suspeita em nome da Justiça é não clicar em links, não fornecer dados pessoais e não realizar qualquer tipo de pagamento.

