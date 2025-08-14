fechar
Artigo | Notícia

Fraude no INSS: o que podemos aprender a partir de quase 5 mil tweets?

Este texto apresenta os resultados de um levantamento inédito realizado pelo Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco.

Por MARIA DO CARMO S. LIMA E EQUIPE Publicado em 14/08/2025 às 0:00 | Atualizado em 14/08/2025 às 13:36
Corrupção no INSS
Corrupção no INSS - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

Usando as palavras-chave "INSS Lula" e "INSS Bolsonaro", foram analisadas um total de 4.748 postagens realizadas na plataforma X (antigo Twitter) entre o dia 23 de abril de 2025, que marcou a deflagração da operação pela Controladoria Geral da União e a Polícia Federal e o dia 12 de maio de 2025.

Os principais resultados indicam que o debate em torno do presidente Lula foi muito maior, uma vez que a forma de coleta detectou mais menções à palavra-chave "INSS Lula". Além disso, as evidências sugerem que a abordagem adotada no trabalho pode enriquecer a compreensão sobre a opinião pública em torno de temas complexos, como o que será aqui abordado, bem como sobre ideologia política no Brasil indo além das tradicionais pesquisas de opinião.

Utilizando técnicas de Processamento de Linguagem Natural e Análise de Sentimentos, os posts coletados apontam um padrão de posição reativa de apoiadores de Bolsonaro, estratégia típica de uma oposição que busca desestabilizar a agenda do governo vigente em picos de crise. O evento de mobilização mais significativo ocorreu em 9 de maio, apenas dois dias após o vídeo viral do Deputado Federal Nikolas Ferreira (PL-MG), demonstrando o sucesso da ação em mobilizar uma audiência considerável e favorável, com aproximadamente 63,2% de posts. O mesmo vídeo deve ser a possível causa da queda substancial de apoio ao atual presidente: de 52,2% no dia 07 de maio para 33,5% no dia seguinte.

A análise mais detalhada dos dados referentes ao presidente Lula aponta para uma estratégia de comunicação proativa e sustentada, essencial para um governo em exercício que precisa projetar uma imagem de controle e ação, com ápice da sua eficácia no dia 7 de maio (um dia após reunião de Lula sobre o ressarcimento), com 52,2% de apoio nas postagens. No entanto, mesmo adotando essa estratégia, os resultados revelam todos os outros dias analisados com maior porcentagem para posts contra o atual presidente, alcançando alarmantes 61% em 28 de abril, dois dias após a deflagração da fraude.

Os resultados também mostraram que as menções negativas para ambas as entidades se distribuíram da seguinte forma: aproximadamente 37,5% considerando os posts relacionados a Bolsonaro e aproximadamente 47,5% nos posts de Lula. No que diz respeito às menções consideradas neutras, 19% para o Bolsonaro e 26,6% para Lula.

A diferença no sentimento negativo pode parecer pequena, mas esses 10% podem ser vistos como algo significativo já que a quantidade de postagens mencionando o atual presidente superou às que mencionaram Bolsonaro em 1.710 posts. Já em termos de sentimentos neutros, embora pareçam representar números pequenos, tivemos, para Bolsonaro, um total de 289 posts e para Lula um quantitativo ainda maior: 860. Os resultados revelam uma grande quantidade de menções descritivas, que narram acontecimentos ou contam fatos. As postagens consideradas neutras totalizam 1.149 comentários descritivos, sem opiniões claras a favor ou contra alguma das entidades estudadas, o que representa aproximadamente 24,2% do total de postagens.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em síntese, o levantamento evidencia que, apesar de uma estratégia comunicacional mais proativa por parte do governo Lula, a narrativa predominante na plataforma X manteve-se majoritariamente crítica ao atual presidente. A base opositora, associada a Bolsonaro, demonstrou maior capacidade de mobilização reativa em momentos de crise, aproveitando-se de eventos específicos, como o vídeo do deputado Nikolas Ferreira, para impulsionar picos de engajamento favoráveis. Embora uma parcela significativa das postagens tenha se mantido neutra, narrando os fatos sem posicionamento explícito, a diferença percentual de sentimentos negativos, associada ao maior volume de menções a Lula, reforça a diferença no impacto comunicacional entre situação e oposição. Em contextos de alta polarização afetiva, a rapidez e a intensidade da reação nas redes sociais podem amplificar percepções negativas e consolidar narrativas adversas de forma quase imediata.

Maria do Carmo S. Lima, professora de Métodos Quantitativos e Análise de Dados no Departamento de Ciência Política e no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco

Carla Vitória Cavalcante, Amanda Rodrigues Ferreira, Rebeca Barbosa da Luz, Gabriel Erik Albuquerque, Euri Gurgel Neto e Maria do Carmo S. Lima

 

Leia também

INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais
REEMBOLSO

INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais
Suspeitos de fraudar compras online com cartões clonados são presos no Recife
Fraude Eletrônica

Suspeitos de fraudar compras online com cartões clonados são presos no Recife

Compartilhe

Tags