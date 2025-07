Arthur Carvalho: Capiba e o Jayme da Fonte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ao contrário do que muitos pensam, Capiba não é paraibano, é nascido e criado em Surubim, município do Agreste do nosso estado pernambucano

No começo deste mês, o Hospital Jayme da Fonte completou setenta anos de inestimáveis serviços prestados à sociedade pernambucana e resolveu aproveitar a oportunidade para homenagear, in memorian, seus fundadores, primeiros diretores, atuais médicos e todos os funcionários, do mais alto ao mais humilde dos servidores.



E ninguém melhor do que Capiba, que contaminou de alegria os pernambucanos, nordestinos e brasileiros com suas composições maravilhosas.

Ao contrário do que muitos pensam, Capiba não é paraibano, é nascido e criado em Surubim, agreste do nosso estado. A confusão é porque, de Surubim, ele foi para outras cidades como Floresta dos Leões, hoje Carpina, Campina Grande e João Pessoa, onde passou a se destacar com suas criações e extraordinário talento musical. Lourenço da Fonseca Barbosa, filho de maestro, veio depois para Recife onde destacou-se criando frevos, maracatus e sambas de grande sucesso, enveredando por todos os ritmos praticados no Brasil. Foi um dos fundadores da lendária Jazz Band Acadêmica, formada pelos maiores músicos e compositores de Pernambuco. Na banda ele abraçou o saxofone tenor, instrumento que tocava desde os 8 anos de idade.



Capiba teve como parceiros notáveis, entre outros, os poetas Ascenso Ferreira, Manuel Bandeira, Jorge de Lima, Carlos Pena Filho, Carlos Drummond de Andrade, Ariano Suassuna e João Cabral de Melo Neto. E como intérpretes os maiores dos nossos cantores. Devemos destacar Paulo Molin que aos 16 anos de idade não tinha disco gravado. Capiba confiou a Molin a antológica trilogia: Recife, Cidade Lendária, Olinda, Cidade Eterna e Igarassu, Cidade do Passado. Outro grande intérprete seu foi Claudionor Germano, ainda vivo.



O Hospital Jayme da Fonte, fundado pelo misto de empresário visionário e renomado médico Jayme da Fonte, adorado pelos capunguenses, renovou-se e sofisticou-se com o que há de mais moderno, sob a tutela e resistência heroica de seu estimadíssimo médico e superintendente Antonio Jayme da Fonte e hoje é motivo de orgulho e fervorosa admiração da comunidade médica pernambucana.



Capiba deixou histórias engraçadíssimas aos 93 anos e sua viúva, Dona Zezita, mora em Surubim, zelando pelo vasto acervo cultural deixado pelo marido. Viva Jayme da Fonte e Capiba.



Arthur Carvalho