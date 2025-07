Voz do Leitor, 09/07: Abrigo de passageiros de ônibus destruído

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor da coluna é no ponto de ônibus localizado na Rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife

Abrigo de passageiros de ônibus destruído

Alô, Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano. O abrigo de passageiros de ônibus de número 180077, localizado na Rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife, está completamente destruído. Os vândalos, inclusive, levaram até a cobertura para vender o material em algum ferro velho. Peço que mandem uma equipe para instalar um novo ponto de ônibus, de preferência uma com cobertura para que possa abrigar os passageiros em dias de chuva.

Genival Paparazzi, por e-mail

Frio no Recife

Os efeitos das bruscas mudanças climáticas estão cada vez mais evidentes. Na madrugada da última quinta-feira (3), o Recife atingiu a menor temperatura do ano, registrando 21,1°C. Em agosto de 2020, os termômetros chegaram a registrar 18,1°C. Na terra onde as praias e o calor são marcas registradas, agora, o frio vem se tornando cada vez mais frequente durante o nosso inverno. Temos de cuidar do meio-ambiente para reduzir os riscos de desastres ambientais e proteger o nosso futuro.

Camila Saraiva, por e-mail

Fardamento escolar da Rede Municipal

Venho através desta importante coluna Voz do Leitor denunciar o descaso por parte da Prefeitura de Arcoverde em relação ao fardamento escolar da Rede Municipal. O primeiro semestre do ano letivo já encerrou e nada dos alunos receberem as fardamentos. Todos sofrem com essa situação, em especial os da periferia. O que lamentamos é sabermos que para a realização da festa de São João foram investidos muitos recursos, já para a educação nada de concreto foi feito até o momento.

Francisco Andrade, por e-mail

Dever cumprido do Fluminense

Infelizmente não deu para o Fluminense diante do Chelsea e não teremos um time brasileiro na final da primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Apesar da dedicação dos jogadores do clube carioca, os ingleses foram superiores e mereceram a vitória. Porém, por ironia do destino, quem marcou os dois gols que eliminaram o Fluminense foi o centroavante João Pedro, revelado nas categorias de base do clube e recém-contratado pelo Chelsea. A derrota não apaga a brilhante campanha do Fluminense e do técnico Renato Gaúcho, que retornam ao Brasil com moral e a sensação de dever cumprido.

Fernando Marinho, por e-mail

Compesa

A Compesa informa à leitora Carolina Reis que uma equipe de manutenção esteve na rua Carneiro Vilela, bairro dos Aflitos, e não identificou vazamento na rede de abastecimento de água. No entanto, foi localizado um ponto de obstrução na rede coletora de esgoto, que já foi resolvido, eliminando o extravasamento no trecho. Também será necessário executar reparos no poço de visita (equipamento de esgoto que aparece na foto), cuja intervenção está programada para ocorrer até o próximo dia 23 de julho.

Assessoria de Imprensa