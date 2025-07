Número de deputados na conta do guardanapo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A crise na democracia liberal causada pelo crescente hiato de representação tem levado as instituições e o modelo de governança ao descrédito, urbi et orbi. Envoltas nessa névoa de decepção e desconfiança, as populações se tornam mais críticas e menos benevolentes com os poderes executivo, legislativo e judiciário.

No Brasil, em relação ao legislativo, por exemplo, as pesquisas de opinião, que são a caixa de ressonância do pensamento da sociedade, têm sistematicamente conferido notas desabonadoras ao desempenho da Câmara dos Deputados. Com efeito, o agregador de pesquisas PollingData, que consolida dados oriundos de várias pesquisas de opinião, consigna-lhe para o momento atual estimativa de apenas 10% de avaliação positiva (ótimo bom).

Não sem razão. O recente aumento do número de deputados é paradigmático da desfaçatez com que suas excelências parlamentares tratam a população que deveriam representar.

O art. 45, § 1º da Carta Magna estabeleceu que o número total de deputados federais e a representação de cada estado seriam definidos por lei complementar (LC), proporcionalmente à população. A LC 78/93 estabeleceu então que o número de deputados federais dos estados seria proporcional às suas populações, limitando em 513 o total nacional.

Essa proporcionalidade foi definida pela primeira vez para o pleito de 1994 e deveria ser aplicada daí em diante. Passaram-se 31 anos e 7 eleições gerais e por inertia deliberandi do Congresso essa adequação nunca aconteceu, apesar das mudanças populacionais havidas desde então, o que acarretou desproporcionalidades e reclamos das unidades federativas sub representadas.

Com efeito, a Paraíba tem hoje 12 deputados federais e o Amazonas apenas 8, mas suas populações são iguais. O Mato Grosso possui uma população maior do que a do Piauí, mas tem menos parlamentares (8 contra 10), mesmo caso de Santa Catarina e Maranhão (16 contra 18), Paraná com Rio Grande do Sul (30 contra 31), e por aí vai.

Devido a essa reiterada omissão legislativa, o STF designou o TSE para fazer os ajustes pertinentes caso o Congresso continuasse desobedecendo o constituinte originário. Acontece que o ultimatum do STF promoveria alterações de bancadas federais em 14 estados, 7 diminuindo e 7 aumentando, mantido o total de deputados em 513.

Irresignados, os estados com diminuição populacional não queriam perder representação e os estados com crescimento populacional exigiam reparo. O que fazer? A solução dos congressistas foi passar o total de deputados de 513 para 531, agradando todo mundo: estados que iam perder não perdem e estados que iam ganhar, ganham.

Mas isso feito assim a toque de caixa fere o princípio da proporcionalidade. E daí? O próprio relator do projeto de lei disse que "optou por uma abordagem política em vez de cálculo diretamente proporcional previsto na LC 78/93". Essa dita abordagem política gerou, de início, várias distorções.

Por exemplo, Piauí e Rio Grande do Norte têm a mesma população (3,3 milhões), mas hoje o primeiro tem 10 deputados e o segundo tem 8. Pelo decisum corretivo do STF, o Piauí perderia 2 parlamentares e ambos ficariam com 8. Mesma população, mesma bancada, proporcionalidade respeitada.

Mas no jogo ganha-ganha promovido pela Câmara o Piauí não perde nenhum deputado, continua com 10. A distorção permanece (10 contra 8). E agora? Sem problema. A abordagem política deu 2 deputados para o Rio Grande do Norte e os dois estados então ficaram com 10 cada um. Resolvido. Este e outros ajustes foram feitos assim mesmo, na base da conta de guardanapo, reparando assimetrias ali e acolá, tudo à revelia do princípio proporcional. Um acinte.

No Acórdão da decisão do STF sobre o julgamento da ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão) nº 38, que trata da desobediência do Congresso Nacional em adequar as representações parlamentares às populações do estados, está assentado à página 3:

"Ante a circunstância inexorável de que a população de cada unidade federativa se altera ao longo do tempo de forma desigual, instituiu o constituinte originário comando acessório ao legislador complementar, determinando a realização de ajustes periódicos necessários ao restabelecimento da proporcionalidade eventualmente rompida (grifo nosso) ao longo dos quatro anos anteriores".

In casu, o legislador complementar esculpiu norma em bases ofensivas ao art. 45, § 1º da Carta Magna, em completa desarmonia com o princípio da proporcionalidade, abrindo espaço para contestação judicial no STF por se tratar de feito flagrantemente inconstitucional.

