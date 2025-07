Alguns poetas de São José do Egito (1)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A cidade sertaneja, hoje consagrada como o recanto poético do mundo, foi emancipada, somente, no ano de 1909 ...........................

Ninguém tem dúvidas de que São José do Egito, cidade encravada nas cabeceiras do Rio Pajeú, no alto sertão de Pernambuco, de há muito tornou-se um celeiro da poesia popular brasileira, particularmente no tocante aos seus cantadores de viola de ontem e de hoje, poetas repentistas que com amparo na viola representam a mais sublime de todas as culturas populares, vates que assopram versos improvisados que encantam a alma e a sofreguidão de um povo marcado pela seca que costuma assolar suas raízes, gente sofrida que encontra nos versos dos seus cantadores uma das fontes da vida e da esperança em melhores dias.

A cidade sertaneja, hoje consagrada como o recanto poético do mundo, foi emancipada, somente, no ano de 1909, recebendo inicialmente o nome de São José das Queimadas, depois São José da Ingazeira e, finalmente, em homenagem ao seu padroeiro, passou a ser denominada de São José do Egito, que no dizer de Neném Patriota "quem não é poeta é louco e quem é louco faz poesia".

Não é possível, neste espaço, mencionar todos os poetas e poetizas do seu presente e do passado, mas alguns deles merecem ser lembrados e enaltecidos, porque fizeram e fazem parte da história de um lugar em que Deus abençoou e jorrou as suas mãos em homenagem à sabedoria poética que sempre brotou naquele pedaço do sertão, onde o dom da poesia amanhece e enoitece às margens do Rio Pajeú.

Antônio Marinho do Nascimento (1887/1940), o príncipe dos cantadores, o Faraó da Poesia, versejando sobre o passado, disse:

Quem jamais esquecerá

Quem deixará de dar fé

Tudo que foi e não é

Tudo que houve e não há

Tudo que esteve não tá

Tudo que deu-se não dá-se

Por mais que na vida cace

É sempre um ente infeliz

Quando queixoso se diz

Ah se o passado voltasse

João Campos Filho (1911/1998), um humilde agricultor, quando a torre da igreja de São José veio abaixo (1977), proclamou:

Foi a dois do mês de maio

Às sete horas do dia

Que a torre deu um desmaio

Quando o seu corpo caía

Mas isso tudo passou

O povo se conformou

Resta a saudade no peito

Agora é o povo agir

Que se Jesus consentir

Faz outra do mesmo jeito

João Batista de Siqueira, Cancão (1912/1982), Oficial de Justiça, um fenômeno da poesia popular, exaltando dois coqueiros que plantara no seu sítio, devassados pela chuva, versejou:

Em certos dias marcados

Choveu torrencialmente

E foram os dois abraçados

Por poderosa corrente

Um rodava outro pendia

A água se remexia

Numa fúria de dragão

O mais fraco já vencido

Num arrojo desmedido

Caiu sem ter salvação

Lourival Batista Patriota, o Louro do Pajeú, o rei dos trocadilhos, tratando da vida do idoso, improvisou:

O homem na mocidade

Com duas pernas se arruma

Mas depois que fica velho

Em tudo se desapruma

De duas passa pra três

E as três não valem nenhuma

Na próxima semana tem mais.

Adeildo Nunes, juiz de Direito aposentado, doutor e mestre em Direito de Execução Penal, professor da pós-graduação em Ciências Criminais do Instituto dos Magistrados do Nordeste, membro efetivo do Instituto Brasileiro de Execução Penal (IBEP), autor de livros jurídicos e de poesias