Um Brasil bestialógico

O país anda "bestialógico" (disparatado). Muito. Mais que muito. E, com frequência, me divirto lendo poemas nesse estilo, usando palavras que não existem. Ficam sem sentido, claro, esse precisamente o objetivo. Melhor os sonetos que a realidade nacional, hoje. E gosto dessa graça livre, leve, solta (ao menos enquanto o Supremo não censurar), na esperança de que o mesmo possa também ocorrer com o amigo leitor. Seguem para começar, como exemplo:

1. O primeiro de Millôr Fernandes. Há uma história divertida que me foi contada pelo próprio Ariano Suassuna, sobre o tal soneto. Começa quando apareceu de repente Millôr, em sua casa (na Rua do Chacon), para conhecer nosso mestre. Assim que entrou, Ariano levantou da rede e começou a recitar o tal soneto, começando assim: "Penicilina de casapopéia". Millôr reagiu, "Você recitou esse primeiro verso errado, comendo uma palavra". E Ariano "Você é que não escreveu certo, usando um verso alexandrino (com 12 sílabas), quando todos os outros têm apenas 10. Eu só corrigi". E, o mais engraçado, é que Ariano tinha mesmo razão. Segue o texto, como escreveu Millôr:

Penicilina puma de casapopéia

Que vais peniça cataramascuma

Se parte carmo tu que esperepéia

Já crima volta pinda cataruma.

Estando instinto catalomascoso

Sem ter mavorte fide lastimina

És todavia piso de horroroso

E eu reclamo - Pina! Pina! Pina!

Casa por fim, morre peridimaco

Martume ezole, ezole martumar

Que tua para enfim é mesmo um taco.

E se rabela capa de casar

Estrumenente siba postguerra

Enfim irá, enfim irá pra serra.

2. E o segundo é esse soneto magnífico, de Dom Luiz Lisboa, arcebispo da Igreja Católica em Cachoeiro de Itapemirim, a terra de Roberto Carlos. Segue:

Tu és o quelso do pental ganírio

Saltando as rimpas do fermim calério,

Carpido as taipas do furor salírio

Nos rúbios calos do pijón sidério.

És o bartólio no bocal empíreo

Que ruge e passa no festão sitério

Em ticoteio no partano estírio

Rompendo as gambas do hartomogenério

Teus belos olhos que têm barlacantes,

São camensúrias que carquejam lantes

Nas duras péleas do pegal balônio;

São carmentórios de um carcê metálico

De lúrias peles, em que buza o bálico

Em vertimbáceas do cental perônio.

3. Não é soneto, mas é bestialógica, esta sextilha de Zé Limeira. Para quem não conhece, um cantador meio (talvez mais que isso) doido, com quase dois metros de altura, que andava sempre com um lenço vermelho no pescoço, óculos escuros (mesmo de noite) e anéis em todos os dedos. Por considerar veículos a motor "coisa do demo", só andava a pé. E era adorado por seu público:

Pra cantar Filosomia

Sobre a vida de Jesus

Canto debaixo da terra

Na Santa Filanlumia

Oceano desdobrado

No véu da Pilogamia.

4. Por fim, mais um soneto. Este não propriamente bestialógico, apesar de ter esse título, mas que vale mesmo a pena, de Bernardo Guimarães (1825-1884). Autor, entre outros romances, de Escrava Isaura - que fez muito sucesso numa adaptação da TV Globo, em 1976. É o Patrono da Cadeira 5, na Academia Brasileira de Letras, hoje ocupada por Ailton Krenak. Segue:

Eu vi dos polos o gigante alado

Sobre um montão de pálidos coriscos,

Sem fazer caso dos bucões ariscos

Devorando em silêncio a mão do fado.

Cinco fatias de tufão gelado

Figuravam na mesa entre os petiscos.

Envolto em crepe de fatais rabiscos,

Campeava o sofisma ensangüentado.

Quem és, que assim me cerca de episódios?

Perguntei-lhe com voz de silogismo,

Brandinho um facho de trovões seródios.

Eu sou me disse aquele anacronismo

Que a vil caterva de sulfírios olhos,

Nas trevas sepultei um solecismo.

Por tudo, então, viva o Brasil real, popular e profundo, que ainda sobrevive no sangue vermelho, Rubro Veio (como no título de romance do confrade na ABL Evaldo Cabral de Melo), que ainda corre dentro de nós.

José Paulo Cavalcanti Filho, advogado