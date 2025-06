Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em lá chegando (gostou, Og?) fui logo abordado, na entrada, por um dos quatro obreiros (eles não gostam de ser chamados de segurança por saber que sua função é ilegal), travando-se o seguinte e surreal diálogo entre nós:

- O senhor é fiel da Igreja? - Não mereci...

- Não entendi.

- Estou dizendo que não mereci.

- Não o quê?

- Não mereci.

O rapaz olhou para os três obreiros seus colegas como que pedindo socorro, os três vieram entre solícitos e preocupados, não me cumprimentaram, indagaram ao meu interlocutor o que "estava havendo." Meu inquisidor respondeu que eu estava falando umas coisas estranhas "que ele não entendia."

Um dos obreiros me indagou o que era que eu estava dizendo, repeti nosso diálogo com o seu colega, ele também não entendeu.

Naquele momento eu já estava cercado por quatro obreiros. Para quem fora em busca de amor e paz, e aceitar Jesus, pousar de suspeito, era uma situação no mínimo vexatória.

Voltamos ao diálogo, desta vez com todos os obreiros. Perguntei se eles conheciam Octávio Mangabeira, disseram que não. Se conheciam o jornalista e compositor pernambucano Antonio Maria, autor de "Ninguém me ama", samba-canção de grande sucesso nacional, que toca até hoje, também não. Mesmo assim, resolvi contar o famoso episódio a eles. Ocorreu Antonio Maria ir cobrir a posse de Octávio Mangabeira como Governador da Bahia, a serviço do Jornal Ultima Hora do Rio. E quando a cerimônia de posse acabou, o Governador reconheceu Antonio Maria e lembrando-se que o jornalista havia morado em Salvador, pelos anos 1945, como locutor esportivo da PR-A4 Rádio Sociedade da Bahia, da Rede de Assis Chateaubriand, perguntou se ele era baiano e Maria pronunciou a célebre frase: "Não mereci, Governador!"

A essas alturas os fiéis que passavam queriam saber quem era aquele indivíduo suspeito, cercado de obreiros. Problema difícil de resolver pois os obreiros não conheciam Octávio Mangabeira nem Antonio Maria. Por sorte, fui salvo pelo gongo, com a chegada da moça que tinha me convidado para assistir o culto. Ser peitado por obreiros numa noite de sábado, não estava no meu programa. Ser peitado por um obreiro não estava no meu programa.

Arthur Carvalho, da Associação da Imprensa de Pernambuco - AIP