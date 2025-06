Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Intensificar a evangelização

Quando o arcebispo dom Paulo Jackson deu entrevista no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, na celebração do Pentecostes declarou a necessidade de intensificar ainda mais a evangelização, pois 15% das pessoas da região se declaram sem religião. Mais de 12 mil fiéis lotaram o Geraldão durante a celebração de Pentecostes e ao lado do arcebispo estavam dom Josivaldo Bezerra e dom Nereudo Ramos Freire, bispos auxiliares, religiosos e religiosas

Corrida e Solidariedade

Com a finalidade de alertar para o tratamento e prevenção da asma, hoje tem o “1º Circuito de Corrida e Caminhada RespirÁlis”, promovido pelo grupo de médicos da Rede ImunoÁlis, partindo do Paço Alfândega. São aguardados hoje mais de 2 mil corredores e caminhantes que vão percorrer 5 e 10 km pelas ruas e pontes do bairro do Recife. De acordo com o diretor da Rede Ális, o médico alergologista, Waldemir Antunes, a ideia é quebrar o paradigma e reforçar que o paciente com asma pode e deve praticar atividades físicas e melhorar seu rendimento cardiorrespiratório. Os participantes inscritos farão a doação de 1kg de alimento não perecível que será entregue ao Instituto Padre Arlindo.



Cartas de Paulo

O Recife acolherá a III Edição do Seminário “As Cartas de Paulo”, desta vez com a Carta aos Coríntios, promovido pelo Grupo Maria Dolores e ONG Caminho do Bem, com trabalhos no Recife e interior para os mais necessitados, principalmente na área da saúde e da educação. Os palestrantes são referências neste meio, nacionalmente: Victor Hugo, de Minas, Severino Celestino, da Paraíba e Álvaro Mordechai, de São Paulo. As inscrições, já estão abertas, inclusive para outros estados. As vagas são limitadas. Informações: (81) 9.82066099.“

Pai das Misericórdias

Hoje, às 15h, haverá a Benção das Graças Alcançadas na Canção Nova- Cachoeira Paulista, no dia do encerramento da Festa do Pai das Misericórdias. O reitor do Santuário, João Gualberto Ribeiro da Silva, fará a bênção do espaço anexo onde os fiéis poderão deixar seus pedidos e os testemunhos das graças recebidas. Na sala haverá um velário e uma capela ao Pai das Misericórdias.



Em tudo dai Graças

“Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. 1 Tessalonicenses 5:21-23



Cultos

A programação de cultos aos domingos na 1ª Igreja Presbiteriana do Recife acontecem às 9h, seguido, às 10h30, de Escola Bíblica. Já à noite há o culto vespertino com início às 18h.



Irmã Adélia

A comunidade da Vila Santa Luzia, no bairro da Torre, se prepara para uma homenagem especial: a rua conhecida como Bom Jesus da Lapa passará a se chamar Rua Irmã Adélia, em reconhecimento à presença discreta, firme e dedicada da religiosa que viveu e serviu à comunidade com muito empenho. A solenidade será às 16h30 do dia 18 próximo, no Centro Social João Costa.



Palestra Espírita

A Federação Espírita-PE (FEP) promove hoje (15), no seu auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629, no Espinheiro/Recife, reunião pública doutrinária. O tema “O Consolador Prometido” será apresentado por Manuelle Teixeira, trabalhadora voluntária da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. A programação vai das 16h às 17h, e pode ser acompanhada pelas redes sociais da FEP: Instagram, YouTube e Facebook.



Intecepe 2025

Hoje, (15), das 8h30 às 16h30, será realizada na cidade de Barreiros, na Mata Sul do Estado, a 1ª Edição dos “Encontros de Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco” (Intecepe) de 2025. Organizado pelo Departamento de Integração Federativa (DIFE) da Federação Espírita-PE, o evento traz como tema central, "As potencialidades da Casa Espírita e sua vocação relevante”. Promovida de forma híbrida (presencial e on-line), a programação terá espaço nas dependências do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) - Campus Barreiros.



Missa no IRB

Neste domingo (15) é dia de missa na Capela Nossa Senhora das Graças, no Instituto RB Brennand , com o amado padre Bosco, a partir do meio dia. As celebrações são ali realizadas tradicionalmente no primeiro e terceiro domingos de cada mês.