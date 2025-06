O Imip e os seus 65 anos de vida.... pela vida!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste ano de 2025, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), celebra 65 anos de trajetória como uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos e 100% SUS. Coincidentemente, neste mesmo 2025, o Instituto Aggeu Magalhães – Fiocruz Pernambuco, completará 75 anos, no próximo dia 2 de setembro. Duas instituições que engrandecem Pernambuco, por suas histórias e destinos!

O IMIP chega ao seu Jubileu de Safira sendo referência nas áreas de Atenção à Saúde, Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão. Seu complexo hospitalar possui 1.046 leitos, incluindo 136 de UTI, onde circulam diariamente, em média, 21 mil pessoas.

Tendo como propósito "Saúde Integral para Todos", o IMIP é referência regional e nacional para o SUS. Dispõe de 49 especialidades médicas, nove especialidades não médicas, além de diversos centros de referência em diferentes áreas.

O IMIP foi o primeiro hospital no Brasil a receber o título de "Hospital Amigo da Criança", concedido pela OMS/UNICEF/MS, além da distinção de "Hospital Amigo da Mulher".

Também possui certificação como Hospital de Ensino (Ministério da Educação - MEC/MS), e como Centro de Pesquisa (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI). Contribui de maneira destacada na formação de profissionais de saúde, oferecendo 45 programas de Residência Médica, 13 programas de Residência Uniprofissional e 6 programas de Residência Multiprofissional.

Na pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), é reconhecido pela CAPES com nota 6, garantindo excelência acadêmica. Mantém convênios com entidades nacionais e internacionais e colaborações técnico-científicas com universidades estrangeiras.

Uma obra sonhada e realizada pelo Professor Fernando Figueira, a quem tive a honra de ter conhecido, nas conversas sobre a saúde de nosso povo e sobre o tanto que tínhamos a fazer por essa causa. Causa abraçada por Antonio Carlos Figueira, querido colega e amigo, que em tantos momentos, me permitiu entender a dimensão do sonho do Professor, e o quanto de dedicação própria era necessária para o avançar do legado de seu pai. Dois grandes homens, que deixaram muito claro o quanto foram essenciais para a história da saúde pública no nosso país.

Como Diretor da Fiocruz Pernambuco desejo muito sucesso a toda a comunidade do IMIP, sei que comemorar 65 anos de compromisso com a luta pela melhor vida do nosso povo é o melhor presente que podemos nos dar. Somos duas instituições que orgulham a todos os pernambucanos.

Longa vida ao IMIP e ao Instituto Aggeu Magalhães.





Pedro Miguel dos Santos Neto, diretor do Instituto Ageu Magalhães, Fiocruz-PE