Maduro confirma conversa 'cordial' com Trump e diz: 'sempre buscamos a paz'

Segundo imprensa americana, o presidente dos EUA teria oferecido exílio a Maduro, à esposa e ao filho em troca da renúncia da presidência da Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou ter conversado por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "A conversa ocorreu em tom de respeito. Inclusive, posso dizer que foi cordial", afirmou o venezuelano.

"Se essa ligação significa que estão sendo dados passos rumo a um diálogo respeitoso de país a país, que seja bem-vindo o diálogo, a diplomacia, porque sempre buscamos a paz", acrescentou Maduro.

O jornal Miami Herald relatou que, durante a ligação, supostamente mediada por Brasil, Catar e Turquia, Trump teria exigido que Maduro deixasse o país imediatamente. Segundo a publicação, o republicano teria oferecido exílio a Maduro, à esposa e ao filho em troca de sua renúncia e da restauração da democracia na Venezuela.

Anteriormente, o Pentágono afirmou dispor de um plano de contingência caso Maduro deixe o poder e o país, ressaltando que as forças dos EUA atuariam apenas mediante instruções diretas de Trump.

México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou em sua coletiva de imprensa diária que terá um breve encontro presencial com o líder americano, Donald Trump, em Washington nesta semana, em meio às negociações sobre as tarifas dos EUA aplicadas a produtos mexicanos. Segundo ela, o primeiro diálogo "cara a cara" entre os dois ocorrerá nesta sexta-feira, 05.

Sheinbaum acrescentou que também se reunirá com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, na capital americana, onde ambos participarão do sorteio da Copa do Mundo de 2026 organizada pelos três países da América do Norte. A viagem marca sua primeira ida aos Estados Unidos desde que assumiu a presidência.



A líder mexicana destacou que seu governo segue discutindo com Trump as tarifas que ele estabeleceu e lembrou que, em conversas anteriores, conseguiu "adiar algumas" das sobretaxas. Ela observou ainda que México, EUA e Canadá devem revisar o acordo comercial que une os três países no próximo ano.

Mais cedo, o representante comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, afirmou ao Politico que Trump poderia decidir no próximo ano deixar o acordo EUA-México-Canadá (USMCA).

