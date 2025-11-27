Peru sentencia ex-presidente a 11 anos e meio de prisão por incentivar rebelião e fechar Congresso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pedro Castillo, de 56 anos, e outros dois ex-ministros peruanos também foram condenados pelo mesmo crime e cumprirão o mesmo tempo de prisão

A Suprema Corte do Peru condenou o ex-presidente Pedro Castillo a 11 anos e meio de prisão por conspiração para cometer rebelião em 2022, quando tentou dissolver o Congresso enquanto os legisladores se preparavam para destituí-lo.

Um painel especial da mais alta corte também proibiu Castillo, de 56 anos, de ocupar cargos públicos por dois anos. Ele está sob custódia desde sua prisão, em dezembro de 2022.

Dois dos ex-ministros de Castillo também foram condenados a 11 anos e meio de prisão pelo mesmo crime. Um deles é a ex-primeira-ministra Betssy Chávez, que recebeu asilo do México e permanece dentro da embaixada mexicana em Lima. O governo peruano rompeu relações diplomáticas com o México devido ao asilo concedido a Chávez.

Castillo e seus ex-ministros podem apelar da decisão. Esta é a segunda sentença de um ex-presidente peruano nesta semana. Um tribunal diferente condenou ontem o ex-líder Martín Vizcarra a 14 anos de prisão após considerá-lo culpado de receber subornos enquanto servia como governador de um estado do sul.