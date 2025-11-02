fechar
Explosão em loja no México deixa ao menos 23 mortos

O incêndio ocorreu na região central da cidade de Hermosillo, capital do estado de Sonora, disse o governador de Sonora, Alfonso Durazo

Por Estadão Conteúdo Publicado em 02/11/2025 às 16:14
Salas Chávez disse que as investigações preliminares indicam que as mortes foram causadas por "inalação de gases tóxicos".
Um incêndio seguido de explosão em uma loja de conveniência no noroeste do México, no sábado (1º) deixou ao menos 23 mortos, incluindo crianças - e feriu outras 12 pessoas, informaram autoridades estaduais.

O incêndio ocorreu na região central de Hermosillo, capital do estado de Sonora, disse o governador de Sonora, Alfonso Durazo, em vídeo publicado nas redes sociais.

INVESTIGAÇÕES

O procurador-geral de Sonora, Gustavo Salas Chávez, informou o número de mortos e afirmou que os feridos foram levados para seis hospitais em Hermosillo.

Salas Chávez disse que as investigações preliminares indicam que as mortes foram causadas por "inalação de gases tóxicos".

"No momento, não há indícios que nos levem a presumir que o incêndio foi intencional", afirmou, ressaltando que as autoridades não descartaram nenhuma linha de investigação.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um incêndio de grandes proporções tomando a loja Waldo’s. Um vídeo mostra um homem com queimaduras desabando no asfalto a poucos metros da entrada da loja.

 

 

 
 
 

