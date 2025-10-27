Milei conquista maioria no Congresso e diz que país "entrou no caminho da liberdade"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com 40% dos votos, legenda do presidente argentino amplia força no Congresso e derrota o peronismo em maioria das províncias

Clique aqui e escute a matéria

O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou neste domingo (26) a vitória de seu partido, A Liberdade Avança (LLA), nas eleições legislativas, que garantiram maioria expressiva no Congresso e consolidaram o avanço do movimento ultraliberal sobre o tradicional peronismo.

Com 96% das urnas apuradas, o LLA obteve cerca de 40% dos votos, contra 31,6% da principal força opositora, Força Pátria, legenda que representa o peronismo.

Segundo estimativas parciais, o governo deve assegurar 64 das 127 cadeiras em disputa na Câmara de Deputados, enquanto o peronismo ficará com 31. No Senado, a coalizão governista conquistou 12 dos 24 assentos que estavam em jogo.

Durante discurso a apoiadores em Buenos Aires, Milei exaltou o desempenho e declarou que o país vive “um dia histórico”.

“O povo argentino decidiu deixar para trás cem anos de decadência e continuar no caminho da liberdade. É o início da construção de uma Argentina grande”, afirmou o presidente, sob aplausos.

O mapa eleitoral exibido pelo Ministério do Interior mostrou quase todo o território argentino tingido de violeta — cor associada à sigla libertária.

“Que linda fica a Argentina de violeta!”, celebrou Milei, em referência ao domínio de sua legenda nas urnas.

Virada política

O resultado surpreendeu analistas políticos e até aliados do governo. No início de setembro, Milei havia sofrido uma derrota de 14 pontos percentuais para o peronismo na província de Buenos Aires — considerada termômetro da política nacional.

A recuperação do apoio popular, no entanto, reverteu o cenário e garantiu uma vitória expressiva.

Em seu discurso, o presidente afirmou que o resultado representa “um basta ao populismo”.

“Populismo nunca mais. Hoje a Argentina é reconhecida no mundo inteiro pelo que fizemos nos últimos anos”, declarou.

Próximos passos

Milei prometeu usar a nova correlação de forças no Congresso para acelerar projetos alinhados à sua agenda econômica liberal, incluindo reformas administrativas e tributárias.

“Estamos comprometidos em fazer da Argentina o país mais livre do mundo. Vamos cumprir o contrato eleitoral que firmamos com todos os argentinos — os que nos elegeram e os que não também”, disse.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />