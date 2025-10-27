Milei conquista maioria no Congresso e diz que país "entrou no caminho da liberdade"
Com 40% dos votos, legenda do presidente argentino amplia força no Congresso e derrota o peronismo em maioria das províncias
O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou neste domingo (26) a vitória de seu partido, A Liberdade Avança (LLA), nas eleições legislativas, que garantiram maioria expressiva no Congresso e consolidaram o avanço do movimento ultraliberal sobre o tradicional peronismo.
Com 96% das urnas apuradas, o LLA obteve cerca de 40% dos votos, contra 31,6% da principal força opositora, Força Pátria, legenda que representa o peronismo.
Segundo estimativas parciais, o governo deve assegurar 64 das 127 cadeiras em disputa na Câmara de Deputados, enquanto o peronismo ficará com 31. No Senado, a coalizão governista conquistou 12 dos 24 assentos que estavam em jogo.
Durante discurso a apoiadores em Buenos Aires, Milei exaltou o desempenho e declarou que o país vive “um dia histórico”.
“O povo argentino decidiu deixar para trás cem anos de decadência e continuar no caminho da liberdade. É o início da construção de uma Argentina grande”, afirmou o presidente, sob aplausos.
O mapa eleitoral exibido pelo Ministério do Interior mostrou quase todo o território argentino tingido de violeta — cor associada à sigla libertária.
“Que linda fica a Argentina de violeta!”, celebrou Milei, em referência ao domínio de sua legenda nas urnas.
Virada política
O resultado surpreendeu analistas políticos e até aliados do governo. No início de setembro, Milei havia sofrido uma derrota de 14 pontos percentuais para o peronismo na província de Buenos Aires — considerada termômetro da política nacional.
A recuperação do apoio popular, no entanto, reverteu o cenário e garantiu uma vitória expressiva.
Em seu discurso, o presidente afirmou que o resultado representa “um basta ao populismo”.
“Populismo nunca mais. Hoje a Argentina é reconhecida no mundo inteiro pelo que fizemos nos últimos anos”, declarou.
Próximos passos
Milei prometeu usar a nova correlação de forças no Congresso para acelerar projetos alinhados à sua agenda econômica liberal, incluindo reformas administrativas e tributárias.
“Estamos comprometidos em fazer da Argentina o país mais livre do mundo. Vamos cumprir o contrato eleitoral que firmamos com todos os argentinos — os que nos elegeram e os que não também”, disse.
