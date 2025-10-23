Milei define novo chanceler em meio a eleições cruciais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pablo Quirno, considerado um dos nomes influentes no Ministério da Economia, substituirá Gerardo Werthein, que entregou o cargo na quarta-feira

Clique aqui e escute a matéria

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou nesta quinta-feira (23) a nomeação de seu secretário de Finanças, Pablo Quirno, para o cargo de novo ministro das Relações Exteriores, tornando-se o terceiro chanceler de sua gestão. A escolha foi divulgada pelo gabinete presidencial em comunicado oficial.

Pablo Quirno, considerado um dos nomes influentes no Ministério da Economia, substituirá Gerardo Werthein, que entregou o cargo na quarta-feira (22). A saída de Werthein ocorre em meio a uma crise após o chanceler não conseguir garantir o apoio político esperado por Milei do presidente dos EUA, Donald Trump, durante um encontro recente.

A nomeação de um técnico de Finanças para a chancelaria sublinha o objetivo do governo Milei de projetar uma "visão pró-mercado" para o cenário global. O comunicado oficial destacou que Quirno continuará a apoiar a "batalha cultural" do presidente na defesa dos valores ocidentais e na construção de alianças internacionais.

Eleição é teste para Milei

O novo chanceler assumirá a pasta na próxima segunda-feira (27), um dia após as cruciais eleições legislativas argentinas, que renovarão metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado neste domingo (26).

O pleito se transformou em um referendo sobre as políticas de "terapia de choque" e austeridade profunda implementadas pelo governo Milei. Embora as medidas tenham sido elogiadas por investidores e pelo governo dos EUA por reduzirem substancialmente a inflação e gerarem superávit fiscal, os índices de aprovação de Milei têm apresentado queda, sinalizando um possível cansaço da população com o custo do ajuste fiscal.

A disputa no domingo se mostra acirrada: o partido de Milei está em virtual empate com a frente peronista, o principal bloco de oposição. A importância do pleito foi sublinhada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, ao receber Milei na Casa Branca e oferecer uma ajuda inicial de US$ 20 bilhões em swap cambial, condicionou um apoio financeiro adicional ao sucesso eleitoral da sigla governista.

Nas eleições, estarão em jogo 127 cadeiras na Câmara dos Deputados e 24 no Senado. O partido A Liberdade Avança, de Milei, é relativamente novo e busca ampliar sua base (atualmente com 37 deputados e 6 senadores) para avançar com suas reformas estruturais no Congresso, onde a oposição peronista detém a maior minoria.