Mundo | Notícia

Milei define novo chanceler em meio a eleições cruciais

Pablo Quirno, considerado um dos nomes influentes no Ministério da Economia, substituirá Gerardo Werthein, que entregou o cargo na quarta-feira

Por JC Publicado em 23/10/2025 às 20:24
Javier Milei, presidente da Argentina
Javier Milei, presidente da Argentina - Tânia Rêgo / Agência Brasil

O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou nesta quinta-feira (23) a nomeação de seu secretário de Finanças, Pablo Quirno, para o cargo de novo ministro das Relações Exteriores, tornando-se o terceiro chanceler de sua gestão. A escolha foi divulgada pelo gabinete presidencial em comunicado oficial.

Pablo Quirno, considerado um dos nomes influentes no Ministério da Economia, substituirá Gerardo Werthein, que entregou o cargo na quarta-feira (22). A saída de Werthein ocorre em meio a uma crise após o chanceler não conseguir garantir o apoio político esperado por Milei do presidente dos EUA, Donald Trump, durante um encontro recente.

A nomeação de um técnico de Finanças para a chancelaria sublinha o objetivo do governo Milei de projetar uma "visão pró-mercado" para o cenário global. O comunicado oficial destacou que Quirno continuará a apoiar a "batalha cultural" do presidente na defesa dos valores ocidentais e na construção de alianças internacionais.

Eleição é teste para Milei

O novo chanceler assumirá a pasta na próxima segunda-feira (27), um dia após as cruciais eleições legislativas argentinas, que renovarão metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado neste domingo (26).

O pleito se transformou em um referendo sobre as políticas de "terapia de choque" e austeridade profunda implementadas pelo governo Milei. Embora as medidas tenham sido elogiadas por investidores e pelo governo dos EUA por reduzirem substancialmente a inflação e gerarem superávit fiscal, os índices de aprovação de Milei têm apresentado queda, sinalizando um possível cansaço da população com o custo do ajuste fiscal.

A disputa no domingo se mostra acirrada: o partido de Milei está em virtual empate com a frente peronista, o principal bloco de oposição. A importância do pleito foi sublinhada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, ao receber Milei na Casa Branca e oferecer uma ajuda inicial de US$ 20 bilhões em swap cambial, condicionou um apoio financeiro adicional ao sucesso eleitoral da sigla governista.

Nas eleições, estarão em jogo 127 cadeiras na Câmara dos Deputados e 24 no Senado. O partido A Liberdade Avança, de Milei, é relativamente novo e busca ampliar sua base (atualmente com 37 deputados e 6 senadores) para avançar com suas reformas estruturais no Congresso, onde a oposição peronista detém a maior minoria.

