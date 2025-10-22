fechar
Mundo | Notícia

Lula chega à Indonésia para giro asiático e reunião com Trump

O Sudeste Asiático é uma das regiões de maior dinamismo econômico do mundo e local de embate direto de influências entre Pequim e Washington

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/10/2025 às 21:50
Os compromissos começam nesta quinta-feira, 23. Na sexta, 24, Lula visitará a sede da ASEAN
Os compromissos começam nesta quinta-feira, 23. Na sexta, 24, Lula visitará a sede da ASEAN - Ricardo Stuckert/PR

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta quarta-feira (22) em Jacarta, capital da Indonésia, para um giro por países da Ásia, marcado pelo encontro dele com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A viagem é a terceira do ano a países da Ásia e integra uma estratégia desenhada no Palácio do Planalto de busca de parceiros econômicos alternativos e expansão de mercados, diante da guerra tarifária deflagrada por Trump e da disputa americana com a China.

O Sudeste Asiático é uma das regiões de maior dinamismo econômico do mundo e local de embate direto de influências entre Pequim e Washington. Lula retribuirá em Jacarta a visita feita pelo presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, que esteve no Brasil duas vezes: no G-20, em novembro de 2024, e no Rio e em Brasília, em julho de 2025.

AGENDA DE LULA

Os compromissos começam nesta quinta-feira, 23. Na sexta, 24, Lula visitará a sede da ASEAN, bloco econômico do Sudeste Asiático, que já tem uma relevância para o brasileiro similar à do Mercosul, apesar da distância geográfica. Em 2024, a corrente de comércio do Brasil com a ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) foi de US$ 37 bilhões, pouco a menos que os vizinhos sul-americanos.

O presidente também promoverá evento empresarial, e há interesses da Indonésia em produtos agrícolas e de Defesa, entre outros. A expectativa do Itamaraty é que cerca de 100 empresários brasileiros - e um número similar de indonésios - participem do fórum.

O governo Lula busca maior equidistância das duas potências econômicas e da disputa econômica sino-americana, embora o País tenha reforçado laços com Pequim e ampliado o comércio, algo que não pretende abrir mão na recomposição de relações com Trump.

Neste ano, Lula também visitou a própria China, em maio, e o Japão e o Vietnã, em março. O governo Lula busca reforçar laços políticos e a parceria estratégica com a Indonésia, maior país de maioria muçulmana do mundo e um mercado de 285 milhões de habitantes. O país sediou a Conferência de Bandung, em 1955, um dos marcos históricos do movimento de não-alinhamento e da era pós-colonial.

Na tarde de sexta-feira, Lula se desloca a Kuala Lumpur, na Malásia, onde participará da 47ª Reunião de Líderes da ASEAN e manterá encontros bilaterais com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. As duas conversas estão programadas para domingo, 26, no período da tarde. Em fevereiro de 2026, Lula planeja voltar à Índia para uma visita de Estado e conferência sobre inteligência artificial.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
 

Leia também

Criado para financiar Saúde e Educação com o dinheiro do pré-Sal, Fundo Social virou verba de puxadinho na campanha de reeleição de Lula
Coluna JC Negócios

Criado para financiar Saúde e Educação com o dinheiro do pré-Sal, Fundo Social virou verba de puxadinho na campanha de reeleição de Lula
Trump manifesta interesse em se reunir com Lula durante cúpula na Malásia, dizem veículos dos EUA
Lula e Trump

Trump manifesta interesse em se reunir com Lula durante cúpula na Malásia, dizem veículos dos EUA

Compartilhe

Tags