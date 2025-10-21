fechar
Mundo | Notícia

Quem é Sanae Takaichi, primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão

Ex-baterista de uma banda de heavy metal, Takaichi, de 64 anos, foi designada em 4 de outubro a líder do Partido Liberal Democrático (PLD)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 21/10/2025 às 18:50
Sanae Takaichi, de 64 anos, é primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão
Sanae Takaichi, de 64 anos, é primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão - EUGENE HOSHIKO/ ESTADÃO CONTEÚDO

O parlamento japonês elegeu Sanae Takaichi, de 64 anos, como a primeira mulher primeira-ministra do país nesta terça-feira, 21. Takaichi foi eleita pela primeira vez para o parlamento em 1993 e ocupou vários cargos importantes no partido e no governo, incluindo como ministra da segurança econômica e assuntos internos, apesar de sua experiência diplomática limitada.

Ex-baterista de uma banda de heavy metal, Takaichi foi designada em 4 de outubro a líder do Partido Liberal Democrático (PLD), que governa o Japão de maneira quase ininterrupta há décadas, mas que registra uma queda constante de popularidade.

Ultraconservadora, ela é uma admiradora da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e está entre aqueles que obstruíram medidas para o avanço das mulheres no Japão.

A agora primeira-ministra apoia a sucessão exclusivamente masculina da família imperial, se opõe ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e a uma revisão da lei civil que permite sobrenomes separados para casais, para que as mulheres não sejam pressionadas a abandonar os seus.

Protegida do ex-primeiro-ministro assassinado Shinzo Abe, Takaichi deve seguir as mesmas políticas econômicas e de segurança.

Ela apoia um exército mais forte, atualmente passando por um processo de construção de cinco anos, com o orçamento anual de defesa dobrado para 2% do produto interno bruto até 2027. Takaichi também é conhecida por defender uma posição mais dura em relação à China.

