Mundo | Notícia

Petro reage a Trump e chama presidente dos EUA de 'grosseiro e ignorante' com a Colômbia

Presidente dos EUA havia chamado Petro de "líder de drogas ilegais" e anunciou o fim dos subsídios norte-americanos à Colômbia

Por Estadão Conteúdo Publicado em 19/10/2025 às 17:30
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Gustavo Petro, presidente da Col&ocirc;mbia
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Gustavo Petro, presidente da Colômbia - Mandel NGAN, Juan BARRETO / AFP

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, respondeu neste domingo (19) às acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia chamado o colombiano de "líder de drogas ilegais" e anunciado o fim dos subsídios norte-americanos ao país. Em publicação no X, Petro disse que "jamais a Colômbia foi grosseira com os EUA", mas que Trump é "grosseiro e ignorante" com os colombianos.

Petro afirmou ainda que, diferentemente de Trump, ele "não faz negócios", pois é socialista e acredita "na ajuda, no bem comum e nos bens comuns da humanidade - o maior de todos: a vida, colocada em perigo por seu petróleo".

O presidente colombiano negou qualquer vínculo com o narcotráfico e disse não compreender "a ganância" que, segundo ele, define o capitalismo.

"Um mafioso é um ser humano que condensa o melhor do capitalismo: a ganância. Eu sou o contrário, um amante da vida", escreveu.

"Leia Cem Anos de Solidão, como fez seu encarregado de negócios em Bogotá, e talvez aprenda algo sobre a solidão", publicou o líder colombiano, em referência à obra de Gabriel García Márquez.

A reação de Petro ocorre após Trump anunciar, pela Truth Social, que os EUA cortarão subsídios à Colômbia e ameaçar "fechar os campos de morte" ligados à produção de drogas no país caso o governo colombiano não o faça.

