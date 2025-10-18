Departamento de Estado dos EUA alerta para violação iminente do cessar-fogo pelo Hamas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ataque "constituiria violação direta e grave do acordo de cessar-fogo e minaria o progresso significativo alcançado por meio dos esforços de mediação"

O Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou neste sábado, 18, que informou os países envolvidos no acordo de paz em Gaza sobre "relatos confiáveis" que indicam uma iminente violação do cessar-fogo pelo Hamas.

Em comunicado, o departamento afirma que um ataque planejado pelo grupo militante contra civis palestinos "constituiria uma violação direta e grave do acordo de cessar-fogo e minaria o progresso significativo alcançado por meio dos esforços de mediação".

"Os garantidores exigem que o Hamas cumpra suas obrigações sob os termos do cessar-fogo", insta o órgão na nota. "Caso o Hamas prossiga com este ataque, medidas serão tomadas para proteger o povo de Gaza e preservar a integridade do cessar-fogo", adverte o departamento.

Segundo o texto, os EUA e outras nações que ajudaram a costurar o acordo entre Hamas e Israel seguem comprometidos com a garantia de segurança dos civis, com manutenção da "calma" no território e com a promoção da paz e prosperidade para o povo de Gaza e na região como um todo.

EUA destruíram submarino

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado, 18, que o país destruiu um submarino que transportava drogas e navegava em direção aos EUA na última quinta-feira.

"A Inteligência dos Estados Unidos confirmou que este navio estava carregado principalmente com fentanil e outras drogas ilegais. Havia quatro conhecidos narcoterroristas a bordo da embarcação", disse Trump, em post na sua rede Truth Social.

Dois dos tripulantes foram mortos, de acordo com o republicano, e os dois sobreviventes serão devolvidos a seus países de origem - Equador e Colômbia -, onde serão julgados e detidos. Segundo Trump, nenhum integrante das forças militares americanas foi ferido na ofensiva, que integra uma operação aérea e naval dos EUA no Mar do Caribe contra a Venezuela, mirando suspeitos de tráfico de drogas.

"Sob minha supervisão, os Estados Unidos da América não tolerarão narcoterroristas traficando drogas ilegais, por terra ou por mar", disse o presidente americano. Segundo Trump, a interceptação do submarino feita pelos EUA evitou a morte de "25 mil americanos."