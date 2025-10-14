Trump acusa China de 'hostilidade econômica' por não comprar soja dos EUA e ameaça com novas retaliações
Republicano classificou a atitude de Pequim como 'ato de hostilidade' e disse que pode suspender a compra de óleo de cozinha como resposta.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom contra a China nesta terça-feira (14), acusando o país asiático de cometer um "ato de hostilidade econômica" ao, segundo ele, deixar de comprar "intencionalmente nossa soja".
Em uma publicação em sua rede social, a Truth Social, Trump afirmou que a atitude chinesa visa "causar dificuldades para nossos produtores de soja".
Como resposta, o presidente americano disse que considera retaliar, encerrando as relações comerciais com a China em outros setores. Ele citou especificamente a importação de óleo de cozinha. "Podemos facilmente produzir óleo de cozinha nós mesmos, não precisamos comprá-lo da China", escreveu.
A nova troca de ameaças ocorre em um momento de renovada tensão entre os dois países. Recentemente, Trump já havia ameaçado impor uma tarifa adicional de 100% sobre os produtos chineses, enquanto Pequim sinalizava com possíveis sobretaxas portuárias como resposta.
A disputa entre EUA e China sobre o comércio de soja, um dos principais produtos do agronegócio global, é acompanhada com atenção pelo mercado brasileiro, que é um dos maiores produtores e exportadores do grão no mundo e pode ser impactado pelas mudanças no fluxo comercial.
(Com informações do Estadão Conteúdo).