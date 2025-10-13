Negociações para fase 2 do plano de cessar-fogo entre Israel e Hamas já começaram, diz Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Questionado sobre outros acordos, Trump pontuou que o Irã "precisa de ajuda". "Eu adoraria remover as sanções contra o Irã se eles falassem conosco"

Clique aqui e escute a matéria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a segunda fase das negociações do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas "já começou". A declaração foi feita nesta segunda-feira (13) antes de reunião bilateral com o líder do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, logo após chegar ao país. O presidente assinou o acordo).

"Al-Sisi é um grande líder. O Egito também fez um trabalho fantástico pela paz entre Israel e Hamas. Eles foram muito importantes já que o Hamas tem grande respeito pelo Egito", afirmou o republicano. "Ele é um grande homem. Adoraria que ele fizesse parte do comitê de paz da fronteira de Gaza."

Questionado sobre outros acordos de paz, Trump pontuou que o Irã "precisa de ajuda". "Eu adoraria remover as sanções contra o Irã se eles falassem conosco", disse. "Tenho certeza que os iranianos querem fazer um acordo conosco", acrescentou.

Trump afirmou que "muito dinheiro" será destinado para a reconstrução da região de Gaza, sem fornecer detalhes, em discurso na cerimônia de paz no Egito. Ele destacou ainda que os EUA "trabalharam duro para o Oriente Médio".

"A partir deste momento, podemos reconstruir a região no caminho para a prosperidade, estabilidade. Estamos no caminho para uma paz duradoura", disse.

O republicano mencionou que tem "a intenção de ser um aliado" para um futuro mais "seguro e próspero" em Gaza. "Os melhores acordos apenas acontecem, e é isso que aconteceu", pontuou, sobre o cessar-fogo alcançado entre Israel e Hamas.

O presidente americano destacou a união dos países para alcançar o acordo de paz em Gaza, em discurso na cerimônia de paz no Egito, nesta segunda-feira. Na ocasião, ele voltou a agradecer os países mediadores para o cessar-fogo na região e destacou o retorno de civis para suas casas.

"Hoje é o dia que as pessoas estavam rezando para acontecer. Juntos, conseguimos o que muitos acharam que era impossível; agora, há paz no Oriente Médio. Diziam que a Terceira Guerra Mundial começaria no Oriente Médio, mas isso não vai acontecer", afirmou.

Trump afirmou que, com a paz, inicia-se a reconstrução em Gaza, mas ponderou que "essa será a parte mais fácil". O presidente egípcio, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, ressaltou que acordo de paz "vira uma página dolorosa" da história da região e mencionou que espera que o conflito em Gaza seja o último do local.



DISCURSO DE TRUMP

O presidente dos Estados Unidos afirmou que Israel deve aproveitar o fim da guerra na Faixa de Gaza para trabalhar em direção à paz no Oriente Médio. Em um longo discurso na Knesset, o Parlamento de Israel, Trump agradeceu os esforços dos mediadores e disse que está determinado em alcançar um acordo de paz regional.

"Daqui a gerações, este será lembrado como o momento em que tudo começou a mudar", declarou o republicano, que foi ovacionado pelos parlamentares israelenses.

Trump também usou a oportunidade para agradecer apoiadores e criticar os ex-presidentes democratas Joe Biden e Barack Obama.

Em um desvio inesperado no discurso, Trump também pediu ao presidente de Israel, Isaac Herzog, que perdoasse o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu. O republicano descreveu Bibi, o apelido do líder israelense, como um "dos maiores líderes em tempos de guerra".

Netanyahu enfrenta acusações de corrupção, embora várias audiências tenham sido adiadas durante o conflito com o Hamas. Apesar dos elogios a Netanyahu, Trump disse que o primeiro-ministro não era uma pessoa "fácil" e elogiou o líder da oposição, Yair Lapid.

Oportunidade de paz

Durante o discurso, Trump pressionou Israel a olhar além da guerra, dizendo que o país "conquistou tudo o que podia pela força das armas". "Vocês venceram. Agora é hora de transformar essas vitórias contra terroristas no campo de batalha no prêmio final da paz e prosperidade para todo o Oriente Médio."

O republicano também prometeu ajudar a reconstruir a Faixa de Gaza, que foi devastada durante o conflito, e pediu que os palestinos "se afastem para sempre do caminho do terror e da violência."

"Após imensa dor, morte e dificuldade, agora é a hora de se concentrar em construir seu povo, em vez de tentar derrubar Israel.

Trump até fez um gesto para o Irã, país que ele ordenou bombardeios durante um breve conflito direto entre Teerã e Israel no mês de junho. "Nós apenas queremos viver em paz," ele disse. "Não queremos nenhuma ameaça iminente sobre nossas cabeças."

Fórum no Egito

O governo Trump convidou Netanyahu para a cúpula no Egito, mas o primeiro-ministro recusou por conta da proximidade do feriado judaico de Simchat Torá.

Apesar do alívio dos dois lados, o cessar-fogo e a troca de prisioneiros não encerraram a guerra, e há muitas questões pendentes sobre o que virá a seguir em Gaza, incluindo se o Hamas concordará com a exigência do plano de Trump de se desarmar.

Em seu discurso, Netanyahu disse que Trump é "o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca" e prometeu trabalhar com ele no futuro.

"Senhor presidente, você está comprometido com esta paz. Eu estou comprometido com esta paz", disse ele. "E juntos, Senhor presidente, alcançaremos esta paz."

Trégua

Pelo acordo firmado na semana passada, as forças israelenses recuaram para uma nova linha dentro da Faixa de Gaza na sexta-feira, 10, abrindo um prazo de 72 horas para a libertação dos reféns.

O grupo terrorista Hamas libertou todos os reféns vivos nesta segunda-feira e Tel-Aviv também já libertou cerca de 2 mil prisioneiros palestinos, que foram transportados para a Cisjordânia e a Faixa de Gaza.

O Hamas é obrigado, pelo cessar-fogo, a entregar os restos mortais dos reféns falecidos, mas não está claro com que rapidez isso acontecerá. De acordo com o Fórum das Famílias dos Reféns, apenas quatro corpos de sequestrados serão retornados a Israel nesta segunda-feira.

Tel-Aviv acredita que 26 reféns estejam mortos, enquanto o estado de saúde de outros dois reféns não foi confirmado. Autoridades disseram que o Hamas terá que procurar os restos mortais de alguns reféns, o que pode levar algum tempo.