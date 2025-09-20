Rússia ataca Ucrânia com mísseis e drones em ofensiva de larga escala e deixa três mortos
Ataques russos ocorreram em nove regiões da Ucrânia na madrugada deste sábado, 20, e deixaram três pessoas mortas e dezenas de feridos
Clique aqui e escute a matéria
A Rússia lançou um ataque em larga escala com mísseis e drones em diversas regiões da Ucrânia na madrugada deste sábado, 20, levando à morte de três pessoas e ferindo dezenas, segundo informações de autoridades ucranianas.
O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, disse que os ataques ocorreram em nove regiões, incluindo Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy e Kharkiv.
Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas no ataque na região central de Dnipropetrovsk, disse o governador local, Serhii Lysak. Vários edifícios e casas foram danificados na cidade oriental de Dnipro.
Em Kiev, as autoridades locais disseram que houve ataques nas áreas de Bucha, Boryspil e Obukhiv. Uma casa e carros foram danificados. Na região ocidental de Lviv, o governador Maxim Kozytsky disse que dois mísseis de cruzeiro foram abatidos.
Segundo informações da Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou 619 drones e mísseis, sendo 579 drones, oito mísseis balísticos e 32 mísseis de cruzeiro. As forças ucranianas abateram e neutralizaram 552 drones, dois mísseis balísticos e 29 mísseis de cruzeiro.
Zelenski espera sanções firmes dos EUA contra a Rússia
O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, agradeceu a União Europeia (UE) pelo pacote de sanções apresentadas nesta sexta-feira, 19, contra a Rússia para pressionar o país pelo fim da guerra iniciada entre ambos em fevereiro de 2022.
Em post na rede social X, Zelenski disse agora esperar que os Estados Unidos intervenham de forma mais assertiva pelo fim do conflito, também por meio da interposição de sanções. "Agora esperamos passos firmes dos Estados Unidos. A Europa já está fazendo sua parte", afirmou o líder ucraniano.
Segundo ele, os ataques russos recentes contra a Polônia, assim como os de sexta contra a Estônia, "não foram acidentais". "A Rússia continuará tentando espalhar sua agressão, desestabilização e interferência. Essa é a sua forma de existir. Isso deve ser combatido, também de forma sistêmica. Agradeço a todos que estão ajudando", escreveu.
Na sexta, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um pacote de sanções contra a Rússia, abrangendo refinarias de petróleo, empresas petroquímicas, bancos e criptomoedas, como forma de pressionar o país para que encerre o conflito com a Ucrânia.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Zelenski disse, neste sábado, 20, que se reunirá com presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima semana, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.