Maior ataque russo à Ucrânia deixa mortos, feridos e atinge prédio do governo

Um novo ataque russo à Ucrânia com 805 drones e 13 mísseis na madrugada deste domingo, 7, deixou ao menos dois mortos, entre eles um bebê de 3 meses, além de 17 feridos.

A ofensiva também atingiu o prédio onde estão os gabinetes de ministros do país, localizado na capital Kiev. Ainda não há informações sobre se a estrutura foi atingida propositalmente ou por destroços.

As duas pessoas mortas eram uma mãe e seu filho de 3 meses, cujos corpos foram retirados de escombros por socorristas.

A Ucrânia conseguiu abater 747 drones e 4 mísseis, de acordo com um comunicado da Força Aérea do país. Pelo menos 10 locais em Kiev foram atingidos no ataque; um prédio residencial de quatro andares também.

A investida deste domingo é o segundo ataque em massa de drones e mísseis russos a atingir Kiev no intervalo de duas semanas.

A ofensiva ocorre após 26 países se comprometeram a apoiar a Ucrânia após o cessar-fogo com a Rússia. O novo ataque, no entanto, diminui as expectativas de uma nova rodada de negociações, para a qual o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, diz estar pronto.

O governo ucraniano também fez um novo apelo ao presidente Donald Trump para que ele imponha sanções punitivas à Rússia para pressionar o país a encerrar a guerra.