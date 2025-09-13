Marcha de ativista de extrema-direita leva mais de 100 mil às ruas de Londres e nove são presos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pelo menos nove pessoas foram presas, mas a polícia indicou que muitos outros infratores foram identificados e serão responsabilizados

Uma marcha em Londres organizada pelo ativista de extrema direita Tommy Robinson atraiu mais de 100 mil pessoas e ficou fora de controle no sábado, 13, quando um pequeno grupo de apoiadores entrou em confronto com policiais que os separavam dos manifestantes contrários.

Vários policiais foram socados, chutados e atingidos por garrafas atiradas por pessoas à margem do comício "Unite the Kingdom" (Una o Reino Unido), informou a Polícia Metropolitana de Londres.

Reforços com capacetes e escudos antimotim foram enviados para apoiar os mais de mil policiais em serviço. Pelo menos nove pessoas foram presas, mas a polícia indicou que muitos outros infratores foram identificados e serão responsabilizados.

Marcha rival

A polícia estimou que Robinson atraiu cerca de 110 mil pessoas, enquanto o protesto rival "March Against Fascism" (Marcha contra o Fascismo), organizado pela Stand Up To Racism, teve cerca de 5 mil manifestantes.

Robinson, cujo nome verdadeiro é Stephen Yaxley-Lennon, fundou a Liga de Defesa Inglesa, nacionalista e anti-islâmica, e é uma das figuras de extrema direita mais influentes da Grã-Bretanha.

A marcha foi anunciada como uma manifestação em apoio à liberdade de expressão - com grande parte da retórica de influenciadores e vários políticos de extrema direita de toda a Europa voltada principalmente para os perigos da migração, um problema que grande parte do continente luta para controlar.

Vozes internacionais

"Estamos ambos sujeitos ao mesmo processo de grande substituição do nosso povo europeu por povos vindos do sul e de cultura muçulmana, vocês e nós estamos sendo colonizados pelas nossas antigas colônias", disse o político francês de extrema direita Eric Zemmour.

Elon Musk, CEO da Tesla e proprietário da plataforma X, que se envolveu várias vezes na política britânica este ano, apareceu por vídeo e condenou o governo britânico de esquerda.

"Há algo de belo em ser britânico e o que vejo acontecer aqui é a destruição da Grã-Bretanha, inicialmente uma erosão lenta, mas rapidamente crescente, com uma migração maciça e descontrolada", afirmou.

Debate sobre imigração

Robinson disse à multidão, com voz rouca, que os migrantes têm agora mais direitos nos tribunais do que "o público britânico, as pessoas que construíram esta nação".

As marchas ocorrem num momento em que o Reino Unido está dividido pelo debate sobre os migrantes que atravessam o Canal da Mancha em barcos infláveis superlotados para chegar à costa sem autorização. Inúmeros protestos contra migrantes foram realizados neste verão em frente a hotéis que abrigam requerentes de asilo, após a prisão de um etíope que mais tarde foi condenado por agredir sexualmente uma menina de 14 anos num subúrbio de Londres.

Alguns desses protestos se tornaram violentos e levaram a prisões.

Bandeiras e palavras de ordem

Os participantes da marcha "Unite the Kingdom" carregavam a bandeira vermelha e branca de São Jorge da Inglaterra e a Union Jack, a bandeira do Reino Unido, e entoavam "queremos o nosso país de volta".

As bandeiras do Reino Unido proliferaram neste verão por todo o país - em eventos e nos postes de iluminação das aldeias -, o que alguns consideram uma demonstração de orgulho nacional e outros, uma inclinação para o nacionalismo. Os apoiadores seguravam cartazes com os dizeres "parem os barcos", "mandem-nos para casa" e "já chega, salvem as nossas crianças".

No contraprotesto, a multidão segurava cartazes com os dizeres "refugiados bem-vindos" e "acabem com a extrema direita" e gritava "levantem-se, lutem".

Homenagem a Charlie Kirk

Os apoiadores de Robinson entoavam refrões grosseiros sobre o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista de centro-esquerda, e também gritavam mensagens de apoio ao ativista conservador americano Charlie Kirk, assassinado. Vários oradores prestaram homenagem a Kirk, que foi lembrado num momento de silêncio, seguido por um gaiteiro tocando "Amazing Grace".

Um manifestante segurava um cartaz com os dizeres: "A liberdade de expressão está morta. Descanse em paz, Charlie Kirk".

A multidão chegou a se estender do Big Ben até o outro lado do rio Tâmisa e ao redor da esquina além da estação ferroviária de Waterloo, uma distância de cerca de 1,2 quilômetro.

Violência no fim da tarde

As marchas foram em grande parte pacíficas, mas no final da tarde, apoiadores do "Unite the Kingdom" atiraram objetos contra o comício rival e tentaram romper as barreiras montadas para separar os grupos, disse a polícia.

Os agentes tiveram de usar a força para impedir que uma cerca de controle de multidões fosse violada. Contra-manifestantes vaiaram um homem com sangue escorrendo pelo rosto que estava sendo escoltado pela polícia do grupo de apoiadores de Robinson.

Não ficou claro o que aconteceu com ele. Embora a multidão fosse grande, ficou muito aquém de uma das maiores marchas recentes, quando uma manifestação pró-palestina atraiu cerca de 300 mil pessoas em novembro de 2023.

Histórico de prisões

Robinson tinha planejado uma "Unite the Kingdom" em outubro passado, mas não pôde comparecer após ser preso por desacato ao tribunal por violar uma ordem do Supremo Tribunal de 2021 que o proibia de repetir alegações difamatórias contra um refugiado sírio que o processou com sucesso.

Anteriormente, ele cumpriu pena de prisão por agressão e fraude hipotecária.

