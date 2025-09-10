Netanyahu alerta que Catar deve expulsar terroristas ou Israel fará esse papel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Netanyahu começa vídeo relembrando os ataques da Al-Qaeda em território americano 24 anos atrás e disse que Israel tem o seu "próprio 11 de setembro"

Clique aqui e escute a matéria

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um alerta direcionado ao Catar em pronunciamento nas suas redes sociais nesta quarta-feira (10). Em vídeo compartilhado no X, o premiê israelense comparou o bombardeio realizado na terça-feira contra uma delegação do Hamas com a invasão do Iraque e do Afeganistão pelos EUA em busca de justiça pelo ataque terrorista de 11 de setembro de 2001.

"Eu digo para o Catar e para todas as nações que protegem terroristas que vocês devem expulsá-los ou trazê-los para a justiça. Caso contrário, nós faremos isso", alertou o primeiro-ministro.

Netanyahu começa o vídeo relembrando os ataques da Al-Qaeda em território americano 24 anos atrás e disse que Israel tem o seu "próprio 11 de setembro". "Em 7 de outubro de 2023, terroristas islâmicos cometeram a pior selvageria contra o povo judeu desde o holocausto", afirmou.

"CAÇA AOS TERRORISTAS"

Segundo ele, assim como os EUA, Israel agora está "caçando os terroristas que cometeram esse crime hediondo, onde quer que estejam". "Ontem, agimos nesse sentido. Fomos atrás dos gênios terroristas por trás do massacre de 7 de outubro. E o fizemos no Catar, que dá a eles um abrigo seguro, protege terroristas, financia o Hamas e dá tudo para eles", acusou, sem apresentar provas.

Netanyahu criticou a condenação internacional dos ataques, alegando que o mesmo não aconteceu quando os EUA "foram atrás de terroristas no Afeganistão e mataram Osama Bin Laden no Paquistão". "Agora, vários países do mundo condenam Israel. Eles deviam se envergonhar de si mesmos", disse. "Eles deveriam aplaudir Israel por defender os mesmos princípios e levá-los adiante."

Na terça-feira, Israel bombardeou Doha, capital do Catar, em uma operação para assassinar líderes seniores do Hamas. A ofensiva atraiu fortes críticas de países do Oriente Médio e também de aliados ocidentais. Na quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que buscará sanções e suspensão de acordo comercial com Israel, devido a guerra na Faixa de Gaza.

RESPOSTA DO CATAR

O primeiro-ministro do Catar, sheik Mohammed bin Jassim Al-Thani, afirmou que o país tem o direito de responder à ofensiva, mas ressaltou que segue com o papel de mediador no conflito. "Não podemos chamá-lo [o ataque de Israel] de outra coisa senão terrorismo de Estado", disse Al-Thani em uma coletiva.