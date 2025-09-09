fechar
Mundo | Notícia

Macron indica ministro da Defesa como premiê em tentativa de pôr fim a crise política na França

No ano passado, Macron surpreendeu ao convocar uma eleição parlamentar adiantada, que resultou em uma Assembleia Nacional ainda mais fragmentada

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/09/2025 às 18:54
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron - PHILIPPE MAGONI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da França, Emmanuel Macron, indicou nesta terça-feira (9) o aliado Sébastien Lecornu ao cargo de primeiro-ministro, um dia após a Assembleia Nacional derrubar o premiê François Bayrou.

Lecornu, de 39 anos, é ministro da Defesa e exerceu uma série de funções no governo desde a primeira eleição de Macron, em 2017.

Em comunicado confirmando a indicação, o Palácio do Eliseu rafirmou que Macron instruiu Lecornu a consultar as forças políticas representadas no Parlamento francês para costurar um orçamento.

Lecornu será o quinto primeiro-ministro francês em dois anos, em meio à dificuldade do país em frear os gastos públicos para equilibrar a posição fiscal.

ELEIÇÃO PARLAMENTAR

No ano passado, Macron surpreendeu ao convocar uma eleição parlamentar adiantada, que resultou em uma Assembleia Nacional ainda mais fragmentada.

Desde então, dois premiês - Michel Barnier e Bayrou - foram destituídos por conta das divergências sobre as finanças públicas.

 
 

