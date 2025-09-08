Na França, primeiro-ministro François Bayrou deve renunciar após perda de voto de confiança no parlamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A votação era vista como um caminho para resolver disputas orçamentárias, mas Bayrou não conseguiu angariar apoio para permanecer no cargo

O primeiro-ministro, François Bayrou, deve anunciar sua renúncia após perder a votação sobre a confiança em seu governo na Assembleia Nacional da França. A votação era vista como um caminho para resolver disputas orçamentárias, mas Bayrou não conseguiu angariar apoio para permanecer no cargo.

A decisão de derrubar o governo de Bayrou foi tomada por 364 a 194 votos, anunciou a Presidência da Assembleia Nacional.

Aliado do presidente francês Emmanuel Macron, Bayrou foi nomeado em dezembro de 2024 em um esforço para abordar a profunda crise política do país.

"Vocês têm o poder de derrubar o governo, mas não têm o poder de apagar a realidade", disse Bayrou em um discurso à Assembleia Nacional nesta segunda-feira, antes do voto de confiança que convocou. "A realidade permanecerá inexorável. Os gastos continuarão a aumentar e o peso da dívida - já insuportável - se tornará mais pesado e custoso."

No final do primeiro trimestre de 2025, a dívida pública francesa era de 3,346 trilhões de euros, ou 114% do Produto Interno Bruto (PIB). O serviço da dívida continua sendo um item importante do orçamento, representando cerca de 7% dos gastos do Estado.