Elevador da Glória descarrilha e deixa pelo menos 15 mortos em Lisboa
Um bondinho saiu dos trilhos e tombou ao bater em um prédio. O Gabinete do Primeiro Ministro de Portugal declarou um dia de luto na cidade
Na tarde desta quarta-feira (03), o Elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas de Lisboa, em Portugal, descarrilou e tombou, deixando pelo menos 15 pessoas mortas e 18 feridas.
Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver que um dos bondinhos saiu dos trilhos e tombou ao bater em um prédio. Ainda não se sabe ao certo o que causou o acidente.
Segundo algumas emissoras portuguesas, entre as possíveis causas estão o rompimento de um cabo e uma falha nos freios.
"Pelo que se consegue ver pelas imagens, o mais provável é que um cabo de tração tenha se quebrado e, ao quebrar, os freios que normalmente deviam funcionar numa situação destas, não funcionaram", explicou Fernando Nunes da Silva, especialista em Engenharia e ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa, a uma emissora de TV.
O que diz o Governo de Portugal
Em nota publicada no site oficial da Presidência da República Portuguesa, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa comentou o acidente.
“O Presidente da República lamenta profundamente o acidente ocorrido esta tarde com o elevador (funicular) da Glória, em Lisboa, em particular as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros.”
Já o Gabinete do Primeiro Ministro decretou o dia 4 de setembro como um dia de luto e também lamentou o ocorrido.
“O Governo está, desde os primeiros momentos, a acompanhar a situação e a resposta das diversas autoridades públicas de emergência médica, unidades de saúde, proteção civil, forças de segurança e transportes, a quem foram transmitidas orientações para prestação de todo o apoio necessário.”
