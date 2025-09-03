Elevador da Glória descarrilha e deixa pelo menos 15 mortos em Lisboa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um bondinho saiu dos trilhos e tombou ao bater em um prédio. O Gabinete do Primeiro Ministro de Portugal declarou um dia de luto na cidade

Na tarde desta quarta-feira (03), o Elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas de Lisboa, em Portugal, descarrilou e tombou, deixando pelo menos 15 pessoas mortas e 18 feridas.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver que um dos bondinhos saiu dos trilhos e tombou ao bater em um prédio. Ainda não se sabe ao certo o que causou o acidente.

Segundo algumas emissoras portuguesas, entre as possíveis causas estão o rompimento de um cabo e uma falha nos freios.

"Pelo que se consegue ver pelas imagens, o mais provável é que um cabo de tração tenha se quebrado e, ao quebrar, os freios que normalmente deviam funcionar numa situação destas, não funcionaram", explicou Fernando Nunes da Silva, especialista em Engenharia e ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa, a uma emissora de TV.

O que diz o Governo de Portugal

Em nota publicada no site oficial da Presidência da República Portuguesa, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa comentou o acidente.

“O Presidente da República lamenta profundamente o acidente ocorrido esta tarde com o elevador (funicular) da Glória, em Lisboa, em particular as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros.”



Já o Gabinete do Primeiro Ministro decretou o dia 4 de setembro como um dia de luto e também lamentou o ocorrido.

“O Governo está, desde os primeiros momentos, a acompanhar a situação e a resposta das diversas autoridades públicas de emergência médica, unidades de saúde, proteção civil, forças de segurança e transportes, a quem foram transmitidas orientações para prestação de todo o apoio necessário.”



