Rejeição aos EUA dispara entre brasileiros, aponta pesquisa Quaest

Levantamento revela que 48% dos brasileiros veem os EUA negativamente; China lidera com 49% de aprovação e é o país mais bem avaliado

A imagem dos Estados Unidos no Brasil sofreu uma forte piora nos últimos meses, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (26). Após a imposição de tarifas a produtos brasileiros e declarações do presidente Donald Trump em defesa das big techs e do ex-presidente Jair Bolsonaro, a parcela de brasileiros com opinião desfavorável sobre os EUA dobrou em comparação com fevereiro de 2024.

Atualmente, 48% dos entrevistados dizem ter uma imagem negativa dos Estados Unidos, contra 24% na pesquisa anterior. A avaliação positiva caiu de 58% para 44%, enquanto 8% não souberam responder.

China lidera percepção positiva

Em contrapartida, a China passou a liderar o ranking de países com melhor imagem entre os brasileiros, com 49% de avaliações favoráveis. A rejeição ao país asiático caiu de 41% para 37% no mesmo período. A pesquisa mostra que a percepção sobre a China melhorou mesmo diante de um cenário global de tensões comerciais e políticas.

Tensão entre EUA e Brasil

Desde maio de 2025, o governo americano aumentou a pressão sobre o Brasil. As ações incluíram sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, apoio explícito a Jair Bolsonaro, imposição de tarifas de até 50% a produtos brasileiros e até a revogação de vistos de autoridades brasileiras.

O presidente Lula reagiu defendendo a soberania nacional e a regulação das empresas de tecnologia americanas no país.

O ministro Moraes considerou que as tarifas impostas configuravam tentativa de interferência no julgamento de Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe. O processo segue em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF), com julgamento previsto para setembro.

Divisão por eleitorado

A avaliação dos EUA também varia de acordo com a preferência política dos brasileiros.

Entre eleitores de Lula (PT): 69% têm opinião desfavorável sobre os EUA

69% têm opinião desfavorável sobre os EUA Entre eleitores de Bolsonaro (PL): 72% têm avaliação favorável ao país norte-americano

Essa polarização se repete em relação à China e Israel. A maioria dos lulistas avalia positivamente a China (62%) e negativamente Israel (59%), enquanto entre os bolsonaristas, 58% têm opinião desfavorável da China e 54% são favoráveis a Israel.

Outros países

Além dos EUA e da China, a pesquisa avaliou a imagem de outros países:

Rússia: pior avaliada, com 59% de opiniões negativas

pior avaliada, com 59% de opiniões negativas Israel: 50% de avaliação desfavorável

50% de avaliação desfavorável Argentina: dividida, com 42% favorável e 40% desfavorável

Sobre a pesquisa

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%.

Com informações do Estadão Conteúdo.

