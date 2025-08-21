"Nenhum juiz brasileiro pode anular a Primeira Emenda", afirma vice-secretário de Estado dos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vice-secretário de Estado afirma que nenhum tribunal estrangeiro pode censurar empresas americanas e reforça proteção da liberdade de expressão

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações de Estadão Conteúdo

O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, fez críticas diretas ao Supremo Tribunal Federal (STF) em publicação no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (20).

Ao compartilhar um post da própria plataforma sobre pedidos de remoção de conteúdo feitos pela Corte, o diplomata do governo de Donald Trump escreveu: “nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro pode anular a Primeira Emenda. Ponto final”.

Landau acrescentou que, enquanto Trump estiver no comando, indivíduos e empresas americanas não precisam temer censura imposta por governos estrangeiros em território dos EUA. A embaixada americana também divulgou uma versão traduzida da mensagem.

A Primeira Emenda da Constituição americana assegura direitos fundamentais como a liberdade de expressão e de imprensa. Nos últimos meses, Trump e membros de sua gestão vêm associando ordens do STF a uma suposta tentativa de censura internacional.

Na carta em que justificou a taxação de 50% sobre produtos brasileiros, o presidente mencionou “ordens de censura secretas e ilegais” emitidas pelo tribunal a redes sociais, acompanhadas de ameaças de multas milionárias e expulsão do mercado brasileiro.

Os pedidos de remoção de conteúdo foram enviados pelo ministro Alexandre de Moraes a plataformas como X e Rumble, no contexto de investigações sobre a disseminação de desinformação e a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma trama golpista. A postura de Moraes tem gerado críticas recorrentes de integrantes do governo Trump.

Como consequência, o magistrado se tornou alvo de retaliações americanas, após articulação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Moraes foi incluído na lista de sanções da Lei Magnitsky, que o impede de entrar nos EUA, movimentar bens no país ou utilizar serviços de empresas americanas.

Na segunda-feira (18), o ministro Flávio Dino destacou em decisão que determinações judiciais estrangeiras precisam ser homologadas no Brasil antes de produzirem efeitos, o que pode blindar Moraes de parte dessas medidas.

