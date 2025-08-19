Rússia x Ucrânia: Trump diz que, em uma ou duas semanas, "saberemos se há uma solução"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trump expressou otimismo, afirmando que Putin também busca um caminho para o fim do conflito, mas ressaltou que "é possível que não cheguemos lá"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 18, que a solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia pode ser conhecida em "uma ou duas semanas". Trump expressou otimismo, afirmando que o líder russo, Vladimir Putin, também busca um caminho para o fim do conflito, mas ressaltou que "é possível que não cheguemos lá".

As falas de Trump ocorreram na Casa Branca, antes de uma reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e outros líderes europeus.

Trump mencionou mais uma vez a possibilidade de uma reunião trilateral, com a presença dele, de Zelensky e de Putin, como um passo crucial para avançar nas negociações de paz.

Após a reunião multilateral, Trump afirmou que informaria os aliados sobre o que foi discutido. "Eles farão o mesmo assim que voltarem para seus grandes países. Vamos trabalhar muito", disse ele.

Além de Trump e Zelensky, que tiveram um encontro bilateral antes, a reunião contou com a presença do secretário-geral da Otan, Mark Rutte; da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen; do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; do presidente da Finlândia, Alexander Stubb; do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; e do presidente da França, Emmanuel Macron.

Linha do Tempo do Conflito Rússia x Ucrânia