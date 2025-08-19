fechar
Rússia x Ucrânia: Trump diz que, em uma ou duas semanas, "saberemos se há uma solução"

Trump expressou otimismo, afirmando que Putin também busca um caminho para o fim do conflito, mas ressaltou que "é possível que não cheguemos lá"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 19/08/2025 às 0:06
Donald Trump encontra com Keir Starmer, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Mark Rutte, Volodymyr Zelenskyy, Alexander Stubb e Ursula von der Leyen, na Casa Branca
Donald Trump encontra com Keir Starmer, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Mark Rutte, Volodymyr Zelenskyy, Alexander Stubb e Ursula von der Leyen, na Casa Branca - Alex Brandon/AP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 18, que a solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia pode ser conhecida em "uma ou duas semanas". Trump expressou otimismo, afirmando que o líder russo, Vladimir Putin, também busca um caminho para o fim do conflito, mas ressaltou que "é possível que não cheguemos lá".

As falas de Trump ocorreram na Casa Branca, antes de uma reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e outros líderes europeus.

Trump mencionou mais uma vez a possibilidade de uma reunião trilateral, com a presença dele, de Zelensky e de Putin, como um passo crucial para avançar nas negociações de paz.

Após a reunião multilateral, Trump afirmou que informaria os aliados sobre o que foi discutido. "Eles farão o mesmo assim que voltarem para seus grandes países. Vamos trabalhar muito", disse ele.

Além de Trump e Zelensky, que tiveram um encontro bilateral antes, a reunião contou com a presença do secretário-geral da Otan, Mark Rutte; da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen; do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; do presidente da Finlândia, Alexander Stubb; do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; e do presidente da França, Emmanuel Macron.

Linha do Tempo do Conflito Rússia x Ucrânia

  • 2014: A Rússia anexa a Crimeia após a Revolução Ucraniana. Separatistas apoiados pela Rússia tomam controle de partes da região de Donbas, no leste da Ucrânia, dando início a uma guerra de baixa intensidade.
  • 2015: Assinatura dos Acordos de Minsk, que visavam a um cessar-fogo e a uma solução política. Os acordos, no entanto, falharam em trazer paz duradoura.
  • 2021: A Rússia começa a concentrar um grande número de tropas na fronteira com a Ucrânia. O Ocidente e a Otan alertam para uma possível invasão.
  • 2022: Em 24 de fevereiro, a Rússia invade a Ucrânia em uma ofensiva em larga escala. O Ocidente responde com sanções econômicas severas e envio de ajuda militar a Kiev. A Ucrânia resiste, e a ofensiva russa sobre a capital, Kiev, é frustrada.
  • 2022-2023: O foco do conflito se move para o leste e o sul da Ucrânia. As batalhas se intensificam nas regiões de Donbas, Kherson e Zaporizhzhia. A Ucrânia lança contraofensivas bem-sucedidas em Kharkiv e Kherson.
  • 2024: A guerra entra em uma fase de atrito. A Rússia continua os ataques no leste, principalmente na região de Donetsk, e a Ucrânia intensifica o uso de drones e ataques a alvos russos dentro da própria Rússia.
  • 2025: As negociações de paz seguem sem grande sucesso. A tensão diplomática aumenta com as falas de líderes como Donald Trump. A guerra continua, com ambos os lados buscando ganhos territoriais e apoio internacional.

