Zelensky pede paz 'confiável e duradoura', mas defende pressão conjunta sobre Rússia

Presidente ucraniano argumentou que não deve haver expectativa de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceite voluntariamente abandonar o país

Enquanto líderes europeus chegavam à Casa Branca para uma cúpula sobre a guerra na Ucrânia, o presidente do país em guerra, Volodymyr Zelensky, escreveu nesta segunda-feira, 18, no 'X' que o principal objetivo das conversas é obter uma paz "confiável e duradoura" para todo o continente.

Zelensky argumentou que não deve haver expectativa de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceite voluntariamente abandonar o que ele chama de "agressão". "É por isso que a pressão deve funcionar, e deve ser uma pressão conjunta - dos Estados Unidos e da Europa, e de todos no mundo que respeitam o direito à vida e a ordem internacional", ressaltou.

O líder ucraniano agradeceu aos aliados europeus pelo apoio, durante reunião para articular uma posição conjunta. "A Ucrânia está pronta para uma trégua real e para estabelecer uma nova arquitetura de segurança. Precisamos de paz", destacou.

Trump promete garantias de segurança à Ucrânia para acordo de cessar-fogo com Rússia



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou que ajudará a Ucrânia com garantias de segurança para o país tão logo um acordo de cessar-fogo com a Rússia seja firmado. "Os europeus que estão aqui hoje também querem dar segurança à Ucrânia. Isso é muito importante", disse Trump durante reunião bilateral com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca.

Questionado sobre o que os EUA poderiam oferecer de garantias de segurança à Ucrânia, Zelensky foi direto: "tudo". O ucraniano se referiu à ajuda com inteligência militar, envio de tropas e outras medidas.

O americano mencionou que não está "dando mais nada para a Ucrânia", mas sim vendendo armas aos europeus e à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que repassam aos ucranianos. Ainda sobre a aliança militar, Trump revelou que também deve discutir o Artigo 5, que fala sobre defesa coletiva de aliados, no encontro de hoje.

"Vamos garantir que, se houver paz, ela dure a longo prazo. Não estamos falando de uma paz de dois anos para depois voltarmos a essa bagunça", acrescentou Trump. Ele ainda ressaltou que, sem uma reunião trilateral entre Zelensky, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e ele, "a guerra continua".

Trump também comentou sobre o sistema eleitoral americano. "Um decreto para acabar com os votos por correio está sendo escrito agora mesmo. Eles não fazem parte de uma democracia real. São corruptíveis. Sem esses votos, não teríamos tantos democratas eleitos", disse. Ele ainda declarou, também sem apresentar provas ou estudos, que as urnas eletrônicas dão os resultados de uma eleição em "duas semanas", enquanto o papel "dá o resultado na mesma noite".

Trump mostra a Zelensky mapa de território ucraniano sob controle russo



Durante uma reunião no Salão Oval da Casa Branca na tarde desta segunda-feira, 18, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, um mapa da Ucrânia intitulado "Mapa do Conflito Rússia-Ucrânia", que indicava a porcentagem de território sob controle russo ou em disputa.

Zelensky disse que mostrou a Trump alguns detalhes do campo de batalha no mapa e agradeceu pelo gesto.

"É um bom mapa", disse Trump. "Estou pensando em como recuperá-lo", respondeu Zelensky. Trump replicou, rindo, que eles poderiam encontrar uma solução.

'Em 1 ou 2 semanas, saberemos se chegamos a uma solução', diz Trump sobre a guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 18, que em uma ou duas semanas, "saberemos se chegamos a uma solução" para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo o republicano, o líder russo, Vladimir Putin, também está "buscando uma resposta" para o conflito e, apesar de expressar otimismo quanto a um cessar-fogo, ressaltou que "é possível que não cheguemos lá".

As declarações foram feitas na Casa Branca antes de uma reunião multilateral entre Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus.

Trump voltou a mencionar a possibilidade de uma reunião trilateral entre ele, Zelensky e Putin como passo "importante" para avançar nas tratativas para o fim do conflito.

Logo após a reunião desta segunda-feira com os europeus, Trump destacou que comunicará os aliados norte-americanos sobre o que foi discutido. "Eles farão o mesmo assim que voltarem para seus grandes países. Vamos trabalhar muito", disse.

Além de Trump e Zelensky, que se reuniram bilateralmente minutos antes, participam da reunião multilateral o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte; a presidente da Comissão Europeia - braço executivo da UE -, Ursula Von der Leyen; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; e o presidente da França, Emmanuel Macron.