Lula recebeu telefonema de Putin, que relatou reunião com Trump, diz Secom

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo a Secom, a ligação partiu de Putin. O presidente russo relatou a Lula informações da conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos

Clique aqui e escute a matéria

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (18) pela manhã. A informação foi confirmada em nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Segundo a Secom, a ligação partiu de Putin. O presidente russo relatou a Lula informações da conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última sexta-feira, 15. Putin avaliou o encontro como positivo, segundo a Secom.

A conversa durou cerca de 30 minutos. A Secom disse que, "após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China".

"O presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desejou também sucesso às continuadas negociações", afirmou a Secom, na nota.

Esta é a segunda vez que Lula conversa com Putin neste mês para discutir uma solução para a guerra na Ucrânia. No dia 9 de agosto, uma semana antes da reunião com Trump, o russo também telefonou a Lula para conversar sobre o assunto.

Saiba como se inscrever na newsletter JC



?