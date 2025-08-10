fechar
Mundo | Notícia

Israel não tem planos, nem deseja ocupar permanentemente Gaza, diz representante à ONU

Israel define 5 princípios para encerrar guerra: desarmar Hamas, libertar reféns, desmilitarizar Gaza, manter controle e criar gestão civil

Por Estadão Conteúdo Publicado em 10/08/2025 às 16:10
A fumaça sobe após uma explosão na Faixa de Gaza, vista do sul de Israel
A fumaça sobe após uma explosão na Faixa de Gaza, vista do sul de Israel - OHAD ZWIGENBERG/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O representante de Israel na Organização das Nações Unidas (ONU) Jonathan Miller, afirmou que o país "não tem planos nem desejo de ocupar permanentemente Gaza" e que a decisão mais recente do governo é "libertar a Faixa de um regime de terror".

Segundo ele, o gabinete de segurança israelense definiu cinco princípios para encerrar a guerra: desarmar o Hamas, garantir a devolução de todos os reféns, desmilitarizar a Faixa de Gaza, manter o controle de segurança israelense sobre o território, e criar uma administração civil pacífica que não seja governada nem pelo Hamas nem pela autoridade palestina.

"Essa é a única maneira de garantir um futuro melhor tanto para israelenses quanto para palestinos", declarou o diplomata, durante reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Encontro em caráter de emergência

O encontro foi convocado, em caráter de emergência, após o governo de Benjamin Netanyahu ter anunciado na última sexta-feira que o Exército israelense se prepara para assumir o controle da principal cidade do território palestino, com o objetivo de derrotar o grupo terrorista Hamas e libertar os reféns mantidos pelos terroristas.

