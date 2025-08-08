ONU alerta para 'catástrofe ainda maior' após decisão de Israel sobre Gaza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Organização das Nações Unidas (ONU) expressou "grave alarme" com a decisão do governo de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza. Em comunicado divulgado nesta sexta (8) pela porta-voz Stephanie Tremblay, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a medida representa "uma escalada perigosa" e pode aprofundar as "já catastróficas consequências do conflito para milhões de palestinos".

Guterres afirmou que a população palestina em Gaza "continua a enfrentar uma catástrofe humanitária de proporções horríveis" e advertiu que a nova escalada poderá provocar mais deslocamentos forçados, mortes e destruição em massa. O secretário-geral reiterou seu apelo "urgente" por um cessar-fogo permanente, além de acesso humanitário irrestrito em toda Gaza e pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

COBRANÇA A ISRAEL

A ONU voltou a cobrar que Israel cumpra suas obrigações segundo o direito internacional. O comunicado recorda que, em parecer consultivo de 19 de julho, a Corte Internacional de Justiça determinou que Israel deve "cessar imediatamente todas as novas atividades de assentamento, evacuar todos os colonos do Território Palestino Ocupado e encerrar sua presença ilegal" na região, incluindo Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

Segundo o comunicado atribuído a Guterres, "não haverá solução sustentável para este conflito" sem o fim da ocupação e a criação de um Estado palestino viável. Ele enfatizou que "Gaza é e deve permanecer uma parte integrante de um Estado Palestino".

COMISSÃO EUROPEIA

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, publicou no X um apelo direto à reconsideração da decisão do governo israelense de estender sua operação militar em Gaza. Segundo ela, "a decisão do governo israelense de estender ainda mais sua operação militar em Gaza deve ser reconsiderada".

Von der Leyen destacou ainda a necessidade urgente da libertação de todos os reféns mantidos em condições desumanas. A presidente do braço executivo da União Europeia (UE) também enfatizou a importância da ajuda humanitária, pedindo "acesso imediato e irrestrito a Gaza para entregar o que é urgentemente necessário no terreno".

"Um cessar-fogo é necessário agora", concluiu Von der Leyen. Mais cedo, o chanceler alemão, Friedrich Merz, também pediu uma solução para a crise humanitária em Gaza, enquanto Egito e Catar tentam mediar uma negociação que envolve a troca de reféns pelo fim do conflito.

O plano

O Gabinete de Segurança de Israel aprovou um plano para tomar a Cidade de Gaza, na Faixa de Gaza, segundo o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A decisão, tomada na madrugada desta sexta-feira, 8 (pelo horário local), marca mais uma escalada da ofensiva de Israel contra o território palestino lançada em resposta ao ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 2023.



