Vídeo de mulher na Geórgia circula como se fosse empresária a caminho de hospedagem em Belém

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Publicação diz que pessoa estaria mostrando o percurso que teria de fazer até sua acomodação para a COP30; na realidade, o vídeo foi feito na Europa

Clique aqui e escute a matéria

Diferentemente do que sugere uma publicação no X, o vídeo que mostra uma mulher vestida com blazer preto e sapato de salto alto caminhando por uma área de moradias simples, ruas de terra e vegetação rasteira a caminho de uma hospedagem de R$ 300 mil por semana não foi gravado em Belém, no Pará, cidade que sediará a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em 2025 (COP30).

O Comprova verificou que, na verdade, a gravação foi feita em Tbilisi, capital da Geórgia, na Europa.

O conteúdo circula de forma enganosa, ao ser vinculado a críticas sobre os altos preços de hospedagem durante o evento internacional.

Com base em uma das notas da comunidade vinculadas à postagem no X, o Comprova identificou que o vídeo parece ter sido gravado nas proximidades da Fortaleza Narikala, em Tbilisi.

No final da peça audiovisual, a construção é avistada ao fundo.

Uma pesquisa reversa no Google Lens e buscas no Google Maps resultaram em fotos da construção, indicando que o vídeo seria da cidade europeia, e não de Belém.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Belém também respondeu ao Comprova que, pela área montanhosa e pela geografia da região exibida, o vídeo não é da capital paraense.

Veja, abaixo, a comparação entre as imagens do vídeo investigado (à direita), e imagens da fortaleza em Tbilisi.

Imagem do Google Street View - Projeto Comprova Imagem do Google Street View - Projeto Comprova Imagem do Google Street View - Projeto Comprova

O vídeo original foi postado por uma influenciadora no TikTok e já teve mais de 8 milhões de visualizações.

A conta dela possui mais de 6 mil seguidores e ultrapassa 1 milhão de curtidas.

As imagens foram republicadas também em outras páginas de entretenimento.

A legenda da publicação não menciona a localização, mas a Geórgia é citada como possível local do vídeo por usuários do TikTok em comentários.

Em um deles, a própria autora do vídeo confirma que as imagens foram feitas na Geórgia.

No X, tuíte que acompanha o vídeo sugere que a mulher seria uma empresária que percorre um caminho em uma região de aparente pobreza para chegar à sua hospedagem de valor exorbitante.

O autor da postagem não cita fonte da informação e o conteúdo publicado não possui recursos textuais que identifiquem o local.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova



No X, a publicação foi repostada por um perfil com 282 mil seguidores, que se apresenta como uma página de entretenimento.

O canal costuma veicular conteúdos de tom humorístico, como sátiras e memes sobre temas variados, incluindo política nacional e internacional.

Nos últimos dias, o perfil tem publicado postagens críticas à realização da COP30 em Belém, especialmente aquelas que questionam a infraestrutura da cidade para sediar o evento.

Embora a página publique materiais de humor, não há nenhum indicativo na publicação de que o vídeo da suposta empresária que viria a Belém para a COP 30 seria algum tipo de sátira.

O Comprova tentou contato, mas não obteve retorno, já que o perfil bloqueia o recebimento de mensagens.

A peça investigada já acumula 2,5 milhões de visualizações no X, além de 3 mil republicações e 20 mil curtidas.

O vídeo, no entanto, foi originalmente publicado no TikTok, na conta pessoal de uma influenciadora.

Uma análise do perfil no TikTok confirma que a mulher exibida é a mesma que aparece no vídeo verificado pelo Comprova.

Tanto na descrição da conta quanto na publicação original ela não informa o local da gravação.

O Comprova tentou contato com a influenciadora para questionar o contexto em que o vídeo original foi gravado, mas não obteve retorno.

Por que as pessoas podem ter acreditado



A publicação exagera e utiliza contraste visual como estratégias principais para persuadir o internauta.

Ao mostrar uma mulher caminhando por uma área simples, com ruas de terra e moradias precárias, ela associa essa imagem a um suposto valor de R$ 300 mil por semana para hospedagem durante a COP30.

Dessa forma, a postagem causa espanto e revolta ao dar a sensação de disparidade imobiliária ao demonstrar uma contradição entre a precariedade da infraestrutura e os preços praticados no mercado.

A postagem também explora polêmica atual, ao se ancorar nas discussões recentes sobre preços abusivos de hospedagens em Belém, reforçando um cenário negativo já sensível à opinião pública.

Essas táticas ampliam o engajamento da publicação, espalhando uma informação que não é verdadeira.

Fontes que consultamos

A partir das informações divulgadas nas notas da comunidade, o Comprova buscou a publicação original no TikTok e comparou as imagens da Fortaleza Narikala que constam no vídeo com as que aparecem no Google Maps por meio de busca reversa.

Também houve tentativa de contato com a assessoria de imprensa da prefeitura de Belém.

Por que o Comprova investigou essa publicação?

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento.

Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema

O Comprova já mostrou que os filhos do ministro Luís Roberto Barroso não foram deportados dos Estados Unidos nem estão foragidos em consulado e que o Pix é alvo de investigação comercial do governo norte-americano, mas não pode ser taxado por Donald Trump.

Notas da comunidade: Usuários do X adicionaram contexto à publicação, afirmando que o vídeo foi filmado em Tbilisi e que a torre no final da gravação seria a Fortaleza Narikala.

A checagem foi publicada em 07 de agosto de 2025 pelo Comprova — coalizão formada por 42 veículos de comunicação que verifica conteúdos virais.

A investigação foi conduzida pelo Correio de Carajás e NSC Comunicação, e o conteúdo também passou por verificação de Jornal do Commercio, Folha de S. Paulo, AFP, Estadão e Grupo Sinos.



Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />