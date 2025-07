Brasileira que morreu em acidente na Argentina realizava sonho de levar cães para ver a neve

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Labibi Mello, de 39 anos, perdeu o controle do carro em uma pista com gelo na Patagônia; sua mãe e os cachorros que a acompanhavam na viagem

Uma viagem planejada por dois anos para realizar o sonho de mostrar a neve para sua mãe e seus dois cachorros terminou em tragédia para a brasileira Labibi Amaral Mello, de 39 anos. Moradora de Marília (SP), ela morreu em um acidente de carro no último sábado (26), na Argentina, enquanto retornava da Patagônia.

O acidente ocorreu em uma estrada na região do Alto Valle, que estava coberta por gelo e granizo devido a uma nevasca. Labibi teria perdido o controle do veículo, que bateu no acostamento e capotou. A mãe dela, Deise, e os dois cães, Dom e Ravi, sobreviveram e passam bem.

"Dirigi 5 mil km para ver isso"

Labibi, que era defensora da causa animal e tinha 12 mil seguidores em seu Instagram, documentou toda a jornada. A viagem, que começou em 1º de julho, tinha como principal objetivo ver a reação de seus cães ao brincarem na neve.

Em uma de suas publicações, ela celebrou a conquista do sonho. "Dirigi 5 mil km para ver isso. Para ter esse prazer de tirar exatamente essas fotos, para ver ele andando na neve, provando a sensação", escreveu ela em uma imagem de um de seus cães.

Em outra postagem, agradeceu o apoio de todos que acompanharam o planejamento da viagem.

Despedida

Segundo familiares, o corpo de Labibi será cremado na Argentina após os trâmites burocráticos. As cinzas serão trazidas para Marília, onde deve ocorrer uma cerimônia de despedida. A mãe e os dois cachorros retornarão ao Brasil de carro antes disso.

(Com informações do Estadão Conteúdo).

