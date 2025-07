Lutnick: tarifas começam em 1º de agosto, não serão adiadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mesmo anunciando que não haverá prorrogação, Lutnick afirmou que, quando as taxas começarem, os países ainda poderão falar com o governo americano.

O Secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que as tarifas, previstas para começar em 1º de agosto, não serão adiadas. "Sem mais períodos de carência", afirmou em entrevista à Fox News. Mesmo assim, Lutnick afirmou que, quando as taxas começarem, os países ainda poderão falar com o governo americano.

"O presidente está definitivamente disposto a negociar e conversar com as grandes economias, com certeza", relata o secretário.

Durante a entrevista, Lutnick disse que as receitas com as tarifas são de US$ 700 bilhões por ano, chegando a US$ 7 trilhões em 10 anos. O secretário também afirmou que os acordos que o presidente Donald Trump tem fechado abrem mercados para os exportadores dos EUA. "Nunca nosso setor agrícola e industrial teve acesso a esses mercados", explica.

Para Lutnick, o crescimento das exportações "pagará por tudo" e tornará os americanos mais ricos, além de aumentar a receita fiscal do governo.