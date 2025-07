Repercussão do conflito Trump, Lula, Bolsonaro na área de Defesa preocupa Brasil que teme reflexos nas relações do principal parceiro militar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No meio da escalada do embate do governo Trump com o governo brasileiro, um tema vem sendo objeto de discretas, mas intensas preocupações que passam ao largo das questões comerciais e seus reflexos práticos a partir de uma taxação de 50% agravadas pelo componente político que a família Bolsonaro introduziu na questão: os reflexos na área de defesa.



Explica-se: desde que o Brasil entrou no conflito global da II Guerra Mundial, onde autorizou a construção de bases em seu litoral no Rio Grande do Norte, as relações com os Estados Unidos evoluíram para uma constante troca de interações que fizeram dos Estados Unidos nosso principal fornecedor de material bélico e sistemas controle.



Parceiro regional



Na América do Sul, o Brasil é o grande parceiro estratégico dos americanos embora o governo depois de 1945 nunca tenha autorizado a instalação de bases no seu território. E isso inclui acesso a uma série de vantagens na compra de equipamento militar semi-novo.



Nos últimos anos, o Brasil vem procurando novos fornecedores. Como os caças Gripen da sueca Saab, blindados da italiana Iveco, a novas fragatas da alemã Thyssen e componentes para o programa de submarinos – DCNS, Mas sempre em cooperação com os Estados Unidos que, naturalmente, tem componentes embarcados nesses equipamentos produzidos por países da União Europeia.



Embraer é o KC-390 Millennium. - Divulgação

Motor da GE



O caso dos modernos caças Gripen é bem ilustrativo. Suas turbinas são da General Eletric (GE) americana. Da mesma forma que são americanos os motores do principal avião de transporte militar da Embraer é o KC-390 Millennium, também conhecido como C-390 hoje comercializado para mais de seis países.

Essa parceria do Brasil com os fornecedores americanos tem dezenas de outros itens. Mas em termos da tropa do Exército ela se destaca pelas vantagens que o Brasil tem de acesso ao programa Foreign Military Sales.



Mísseis Javelin



Em fevereiro último, apenas um mês após a posse de Trump, o Exército celebrou a aquisição de mísseis Javelin FGM-148F, simuladores, ferramentas, equipamentos de apoio, peças de reposição e serviços de treinamento que fez parte do Programa Estratégico de Forças Blindadas inserido no Plano Estratégico do Exército 2024–2027.



Em novembro do ano passado, o Exército anunciou que começava a receber 12 helicópteros Sikorsky UH-60M Black Hawk, também comprados dos Estados Unidos por meio do programa Foreign Military Sales (FMS) que prevê a chegada do primeiro deles este ano com o restante previsto para entre 2027 e 2029.



Gripen NG selecionado pela FAB com a Suécia. - Divulgação

Caças suecos



No segundo governo Dilma, quando a FAB analisou a compra de aeronaves em função da aposentadoria dos Mirage 2000 e de parte da frota de F-5 e A-1 e que nos levou a compra do novo Gripen NG selecionado pela FAB com a Suécia, a compra de caças usados da USAF esteve no radar até o último minuto.



Mas a vantagem é a entrega disponível e preços muito baixos. O caso do obuseiro M109A5BR que se encontravam num depósito de material – Maine Military Authority, no estado Maine permitiu a modernização das brigadas blindadas contribuindo para atingimento de Capacidades Operativas (CO) tais como Prontidão, Ação Terrestre, Apoio de Fogo e Proteção Física. foram incorporadas várias melhorias nos sistemas da viatura.



Supermercado global



Isso porque os Estados Unidos têm uma estrutura administrativa para atender as vendas que conta com 18 mil civis e militares, incluindo as representações militares das embaixadas americanas trabalhando para atender as necessidades de governos parceiros. O que faz do Brasil um cliente diferenciado.



O Exército brasileiro porém , está diversificando fornecedores. Por exemplo, está comprando 420 viaturas blindadas Guaicurus da fabricante italiana Iveco. É o primeiro blindado em processo de aquisição pelo Exército Brasileiro .



Hhlicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk versão M. - Divulgação

Novo fornecedor

Outro é o carro de combate fabricado pelos italianos do Consórcio Iveco-OTO Melara (CIO), o Centauro II-BR é o que o Exército chama de Veículo Blindado de Combate de Cavalaria (VBC Cav). Sua compra faz parte do projeto de modernização das forças blindadas do País.



O Exército Brasileiro iniciou o processo para a aquisição de novos tanques de guerra pesados. O objetivo é substituir suas frotas atuais Leopard 1A5 e os M60, que já estão obsoletos e começar a renovar o arsenal. Ao menos 13 empresas de 11 países devem participar da concorrência, mas os americanos do Foreign Military Sales estão interessados.



Uma das vantagens do Foreign Military Sales é que tem milhares de itens já testados. Alguns deles como pouquíssimo uso em combate e a disponibilidade de reposição e assistência técnica que nenhum outro país tem. Para países como o Brasil é interessante completar as suas compras de equipamentos novos de outros fornecedores. E isso depende das relações dos dois governos. Quando o Comando Militar do Sul cuja sede é a Base Aérea de MacDill, em Tampa, Flórida faz exercícios, o seu parceiro principal na região e o Brasil



Risco de ruídos



O risco de ruídos dessa relação de confiança que leva os americanos a fazer do Brasil parceiros de dezenas de exercícios é que dentro das forças armadas brasileiras preocupa.

O Brasil está hoje comprando equipamentos da Alemanha, Itália, França e Suécia. E absolutamente nada da China ou da Rússia porque, de fato, o governo brasileiro quis se aproximar. Até porque no caso da Russo não haver disponibilidade.



Crise nunca vista



Então, o temor dos nossos militares é que com o esgarçamento das relações como os dois países nunca experimentaram, países como a China se sinta encorajada a querem ampliar parcerias também na área de defesa e encontre ouvidos no governo.

Lembrando que assim como nas relações de equipamentos civis que o Brasil importa de Pequim, estão a quilômetros das relações que o Brasil construiu ao longo de 80 anos com Washington.

Casos de intoxicação acidental em animais de estimação. - Divulgação

Intoxicação acidental



Pet corre risco de se intoxicar? Corre e muito. Entre os medicamentos que lideram os casos de intoxicaçãoacidental em animais de estimação estão os analgésicos e anti-inflamatórios de uso humano e que os pets não aceitam.

Substâncias como paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco e ácido acetilsalicílico (aspirina), tão presentes nos lares brasileiros, podem causar desde danos gastrointestinais até falência hepática ou renal em cães e gatos segundo pesquisa da rede de farmácias de manipulação veterinária DrogaVET.

O mesmo vale para antibióticos de uso humano, como a amoxicilina com clavulanato ou a ciprofloxacina, que, embora usados em tratamentos veterinários, precisam ser prescritos com base no peso, na espécie e na condição clínica do animal.



Partiu Buenos Aires



Com a nova rota direta entre Recife e Buenos Aires com início da operação previsto para o dia 20 de dezembro de 2025 o Recife passa a ter os seguintes destinos internacionais: Buenos Aires (GOL e JetSMART), Córdoba (GOL), Assunção (AZUL), Lisboa (TAP), Porto (AZUL), Madri (AZUL), Santiago (LATAM), Montevidéu (AZUL) e Orlando (AZUL). Além disso, novas conexões já estão confirmadas, como Madri, pela Iberia, com início das operações no dia 1º de dezembro de 2025.



Enquadramento



Construtora MRV conseguiu enquadrar todos os seus sete empreendimentos no programa Morar Bem do Governo do Estado que aumentou para R$255 mil o teto do valor dos apartamentos, ganhou mais opções para a população. Agora, a empresa conta com 843 unidades elegíveis para o subsídio com apartamentos de dois quartos + área de lazer em Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Camaragibe.



Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos). - Divulgação

Genéricos

Levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos), com base em dados do instituto IQVIA, revela que os estados do Nordeste cresceram em participação dos genéricos nas vendas totais de medicamentos.



Pernambuco registrou o maior índice de penetração no período, com 35,76% de participação, o equivalente a mais de 60,7 milhões de unidades vendidas. Em seguida aparecem o Rio Grande do Norte (32,83%) e o Piauí (32,01%), demonstrando forte adesão ao modelo em regiões com elevada densidade populacional e infraestrutura consolidada.



Chamada Nordeste



O BNDES e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) realizam nesta quarta-feira, 30, a partir das 14h30, webinar sobre a chamada pública conjunta para seleção de planos de negócio voltados a investimentos estratégicos na região Nordeste.

A Chamada Nordeste é uma iniciativa que deverá destinar até R$10 bilhões aos projetos selecionados. As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro, vinculada às missões da política pública Nova Indústria Brasil (NIB). E foco em cinco áreas prioritárias: bioeconomia, energia renovável, descarbonização com ênfase em hidrogênio verde, data centers verdes e setor automotivo.



Reserva Praia



Depois de abrir lojas no Rio de Janeiro e em Trancoso, na Bahia, a gripe Reserva Praia desembarca no Japaratinga Lounge Resort, da Amarante, no litoral de Alagoas com modelos de camisetas exclusivas, além de shorts em alfaiataria, banho e outros acessórios propostos em collab.

Reserva Praia desembarca no Japaratinga Lounge Resort. - Divulgação



Dia dos Pais



O comércio brasileiro vive a expectativa de ter o melhor Dia dos Pais em 11 anos. Levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio projeta que, em 2025, a data comemorativa deve movimentar cerca de R$7,84 bilhões, o melhor desempenho do setor desde 2014.

O otimismo do varejo ainda deve implicar contratação do maior contingente de trabalhadores temporários para o período em 12 anos. A entidade estima que a oferta será de 11.530 vagas para atender à demanda sazonal, com hiper e supermercados liderando a busca por pessoal, com 5.200 pontos.



AATEC DAY 2025



O Brasil está entre os países que mais utilizam inteligência artificial generativa no mundo. Segundo uma pesquisa global realizada pelo Google em parceria com o Instituto Ipsos que apurou que 54% dos brasileiros já fizeram uso dessa tecnologia, a maior média global de 48% foi registrada em 2024. Os desdobramentos desse número estão no AATEC DAY 2025, nos dias 22 e 23 de agosto, em Manaus, promovido pela Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia e Inovação .



Mineiro em Noronha

A Associação das Pousadas do arquipélago participa do Festival de Inverno de Nova Lima com uma ação promocional voltada ao mercado de Minas Gerais que foi responsável por cerca de 5% dos visitantes da ilha em 2024, segundo a Setur-PE/Empetur, ficando atrás apenas de São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro.