Trump insinua que poderá usar comércio em negociações com Israel e Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, usou sua conta na rede social Truth para pressionar Israel e Irã a negociarem e insinuou que poderá usar o comércio nas tratativas. "Irã e Israel deveriam fazer um acordo, e farão um acordo, assim como eu fiz com a Índia e o Paquistão, nesse caso usando o COMÉRCIO com os Estados Unidos para trazer razão, coesão e sanidade às negociações com dois líderes excelentes que foram capazes de tomar uma decisão rapidamente e PARAR!", disse Trump.

Em seu post, o presidente americano ainda citou outras intermediações em conflitos, como entre Sérvia e Kosovo e entre Egito e Etiópia. "Há paz, pelo menos por enquanto, por causa da minha intervenção, e assim permanecerá! Da mesma forma, teremos paz, em breve, entre Israel e Irã", disse Trump na Truth, reforçando que muitas ligações e reuniões estão acontecendo agora. "Eu faço muito, e nunca recebo crédito por nada, mas tudo bem, o POVO entende", complementou.

GUERRA

Neste domingo, o Irã lançou mais de 200 foguetes contra Israel, matando pelo menos 13 pessoas, incluindo três crianças, informou o governo israelense. Pelo menos 380 pessoas ficaram feridas, nove delas em estado grave.

Do outro lado do conflito, o Irã afirma que pelo menos 138 pessoas morreram em sua capital, Teerã, desde o início da ofensiva israelense na sexta-feira. Segundo a Reuters, pelo menos 14 cientistas nucleares do Irã estão entre as vítimas.

Em um dos ataques mais significativos, Israel matou o chefe do programa de mísseis da Guarda Revolucionária iraniana, junto com sete de seus principais assessores. As Forças de Defesa de Israel informaram que caças israelenses sobrevoaram Teerã durante a madrugada e atingiram também alvos ligados ao programa nuclear do país.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que a operação militar vai continuar e que ainda há “objetivos importantes a serem cumpridos”, incluindo a neutralização de infraestruturas militares e nucleares do Irã.

Teerã afirmou que não pretende expandir o conflito para países vizinhos, a menos que seja forçado. O governo iraniano também acusou Israel de tentar sabotar as negociações nucleares entre Irã e Estados Unidos, que poderiam, segundo o regime, levar a um possível acordo.

Enquanto isso, líderes europeus tentam conter a escalada do conflito. Alemanha, França e Reino Unido se disseram dispostos a iniciar negociações com Teerã para discutir seu programa nuclear.