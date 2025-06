Israel diz que atingiu sede do Ministério de Defesa do Irã entre os mais de 80 alvos em Teerã

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Israel diz que seus alvos são locais relacionados ao suposto trabalho iraniano com armas nucleares, mas o regime do Irã nega e diz que civis também

O exército de Israel afirmou ter atingido "mais de 80" alvos em Teerã, capital do Irã, neste domingo, 15. Entre eles, a sede do Ministério da Defesa iraniano. É o terceiro dia de confronto entre os dois países no Oriente Médio.

Israel diz que seus alvos são locais relacionados ao suposto trabalho iraniano com armas nucleares, mas o regime do Irã nega. O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse neste domingo que se os ataques israelenses ao Irã pararem, "nossas respostas também cessarão".

Os israelenses ainda mencionam que a sede do SPND, a organização de inovação e pesquisa defensiva do Irã, que segundo autoridades israelenses e ocidentais seria responsável pelo trabalho relacionado a armas nucleares, também foi atingida. Os bombardeios ocorreram "durante toda a noite", informou o Exército em um comunicado.

Israel ameaçou usar ainda mais força contra o Irã após mísseis iranianos evadiram as defesas aéreas israelenses para atingir edifícios na sua capital, Tel Aviv. As negociações planejadas sobre o programa nuclear do Irã, que poderiam oferecer uma saída, foram canceladas.

A região se prepara para um conflito possivelmente prolongado após o bombardeio surpresa de Israel em locais nucleares e militares do Irã na sexta-feira, 13, que matou vários generais de alto escalão e cientistas nucleares iranianos. Nenhum dos lados mostrou qualquer sinal de recuo.

O Irã disse que Israel atingiu duas refinarias de petróleo, aumentando a perspectiva de um ataque mais amplo à indústria de energia fortemente sancionada do Irã, que poderia afetar os mercados globais.

O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou apoio total às ações de Israel, enquanto advertiu o Irã de que pode evitar mais destruição concordando com um novo acordo nuclear. Abbas Araghchi, porta-voz do Irã, afirma que os Estados Unidos "são parceiros nestes ataques e devem assumir responsabilidade" sobre os danos causados à região.

Ainda não houve atualização do número de mortos no Irã neste domingo. O balanço divulgado no sábado, 14, pelo embaixador do Irã na ONU, dizia que 78 pessoas já foram mortas no país e mais de 320 ficaram feridas.

Em Israel, pelo menos 10 pessoas foram mortas em ataques iranianos durante a noite de sábado e no domingo, de acordo com o serviço de resgate Magen David Adom de Israel, elevando o número total de mortos do país para 13. O principal aeroporto internacional do país e o espaço aéreo permaneceram fechados pelo terceiro dia.