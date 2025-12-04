Plaza Shopping celebra Natal Pet com atividades, desfile e feira de adoção
O Natau Pet Plaza será no próximo dia 13 de dezembro, no Jardim Pet do mall e tem na programação a feira de adoção com o Abrigo Amigo Bicho
Clique aqui e escute a matéria
Plaza Shopping realiza, no próximo dia 13 de dezembro, das 15h às 18h, uma nova edição do Natau Pet Plaza. Com acesso gratuito e aberto ao público em geral, a iniciativa vai contar com atividades recreativas, um desfile especial de looks natalinos e novidade na programação: uma feira de adoção em parceria com o Abrigo Amigo Bicho, oferecendo a oportunidade de conectar novos lares aos pets que aguardam adoção responsável.
Interessados no momento passarela deverão se inscrever previamente no site do Plaza Shopping (https://www.plazacasaforte.com.br/). São 40 vagas abertas a partir do dia 5 de dezembro.
“Durante o evento, os visitantes poderão conhecer de perto alguns cães que esperam por uma família. A instituição atua oferecendo resgate, acolhimento, cuidados veterinários, alimentação e muito carinho aos animais em situação de vulnerabilidade.'' destaca a gerente de marketing do Plaza, Carol Seabra.
Outro atrativo do Natau Pet Plaza será o espaço instagramável para os participantes interagirem com fotos mostrando todo o estilo e encanto para o período festivo. Como mimo especial, os tutores receberão uma bola de Natal personalizada com o nome do cãozinho, além de um registro impresso do tutor e seu pet como mimo da Photoexpress.
Raças restritas:
Raças como Akita, American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Dobermann, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Pastor Belga-Malinois e Rottweiller não são permitidas nas instalações do Plaza Shopping. É proibida a entrada de cães fêmeas no cio e cães bravos. Apenas os cães guias podem circular por todas as áreas.
Serviço:
O que: Natau Pet Plaza no Plaza Shopping (Recife/PE)
Quando: no sábado, dia 13 de dezembro de 2025, das 15h às 18h
Onde: Jardim Pet – jardim externo (ao lado do restaurante Tio Armênio)
Acesso: livre/gratuito
Inscrições para o desfile: (https://www.plazacasaforte.com.br/) – a partir do dia 5/12
Adoção e outros detalhes: @abrigoamigobicho