Com 160 expositores e sete eventos paralelos, Petnor reforça protagonismo no setor pet e veterinário

Além de exposição, o evento trará congressos, aulas e até cursos, com as principais tendências de negócios e inovações

Por Lara Calábria Publicado em 10/11/2025 às 19:38
Foto ilustrativa PETNOR
Foto ilustrativa PETNOR - Divulgação

De 16 a 18 de novembro, das 14h às 22h, o Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, será palco da oitava edição da Feira Petnor, o maior evento de negócios voltado para o mercado pet e veterinário das regiões Norte e Nordeste.

A feira reunirá mais de 160 expositores, entre pet shops, indústrias, laboratórios, clínicas, hospitais e distribuidores do setor, o que demonstra  uma oportunidade para networking, atualização profissional e geração de negócios.

Além de exposição, o evento traz, dentro da programação, congressos, aulas e cursos com as principais tendências de negócios e inovações em equipamentos, alimentação, cosméticos, higiene, tecnologia e gestão.

EVENTOS QUE MOVIMENTAM CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA DURANTE A PETNOR:

A Feira Petnor abrigará sete eventos:


CONEVEPA – Congresso Norte e Nordeste de Especialidades Veterinárias de Pequenos Animais

Em sua 7ª edição, o CONEVEPA é o maior congresso veterinário do Norte e Nordeste, reunindo palestrantes renomados, especialistas e pesquisadores em uma programação científica de alto nível voltada às especialidades de pequenos animais. O CONEVEPA 2025 teve recorde de inscritos e submissão de trabalhos.

CONPEVET – Congresso Pernambucano de Especialidades Veterinárias: Saúde Única & Animais de Produção

O CONPEVET reunirá médicos-veterinários, zootecnistas, pesquisadores e estudantes para discutir a integração entre saúde humana, animal e ambiental, com foco na produção animal e nas práticas sustentáveis.

Petnor Groomer Show – Técnica, Arte e Emoção

Um dos destaques da programação, o Petnor Groomer Show chega à sua terceira edição com uma novidade: o ranqueamento nacional, válido para o campeonato mundial, que celebra o talento dos profissionais da estética animal. Serão três dias de competições, com cinco juízes nacionais e um internacional.

Petnor Gestão – Inovação e Performance Empresarial

Evento exclusivo voltado para gestores de pet shops, clínicas, hospitais e redes do setor, com palestras e cases inspiradores sobre inovação, performance e estratégias de crescimento. Uma iniciativa em parceria com a Degrau Escola de Negócios.

Petnor Creche – Gestão, Comportamento e Bem-estar

Destinado a proprietários e gestores de creches caninas, o Petnor Creche traz palestras e debates sobre gestão e comportamento animal, sendo o primeiro evento do Nordeste dedicado exclusivamente a esse segmento. A primeira edição conta com o apoio da Associação Brasileira de Creches Caninas (ABCC), em parceria com a Feira Petnor.

Petnor Bem-estar e Comportamento – Conhecimento e Ciência Aplicada

Com foco no conhecimento científico e cuidado animal, o evento é voltado para veterinários, adestradores, consultores, dog walkers, pet sitters, recreadores e estudantes. Um ciclo de palestras que promove aprendizado, troca de experiências e profissionalização dos serviços voltados ao bem-estar pet.

Betta Expo Brasil

Dedicada à valorização e fortalecimento da criação de peixes Betta splendens no Brasil, a Betta Expo Brasil vai além de uma exposição — é o encontro nacional de criadores, juízes e apaixonados pelo aquarismo ornamental, reunindo o que há de melhor em genética, beleza e diversidade dessa fascinante espécie.

SERVIÇO

  • 8ª edição da Feira Petnor
  • Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho, Olinda)
  • Quando: 16 a 18 de novembro de 2025, das 14h às 22h
  • Quanto: Entrada gratuita para profissionais do setor pet e veterinário e estudantes da área de saúde
  • Informações: www.feirapetnor.com.br
  • Instagram: @feirapetnor

