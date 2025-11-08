Prêmio GPTW chega a 15ª edição e destaca as Melhores Empresas para Trabalhar em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento aconteceu nesta sexta-feira (7), onde 35 empresas foram reconhecidas pelo compromisso de um ambiente mais inovador, humano e sustentável

O Ranking GPTW Pernambuco 2025 destaca as empresas que se empenham em construir ambientes de trabalho mais humanos, inovadores e sustentáveis. Em sua 15ª edição, o levantamento avaliou 95 organizações de diferentes portes e setores, impactando mais de 62 mil colaboradores em todo o estado.



Ao final do processo, 35 empresas foram reconhecidas como as Melhores para Trabalhar em Pernambuco, sendo 10 de pequeno porte, 15 de médio e 10 de grande porte.

O evento de premiação, promovido pelo Great Place To Work (GPTW) em parceria com o Jornal do Commercio, aconteceu nesta sexta-feira (7), e celebrou não apenas as empresas premiadas, mas também a força da cultura organizacional pernambucana, que tem se destacado por sua capacidade de atrair talentos, reter profissionais e inovar com propósito.

Daniela Diniz, Chief Communications Officer do GPTW, analisa as mudanças na cultura empresarial ao longo dos 15 anos do Great Place To Work. "As melhores empresas para trabalhar em Pernambuco vêm se adaptando a essas mudanças e respondendo às novas demandas de seus profissionais", pondera. "Há 15 anos, por exemplo, tínhamos três gerações trabalhando - hoje são quatro. Como consequência, o perfil etário das empresas vem mudando: um pouco menos de jovens e mais profissionais experientes".

Pesquisa impacta profissionais

O estudo foi realizado a partir da avaliação da percepção dos colaboradores e da análise das práticas culturais das empresas.

Ao todo, mais de 62 mil profissionais responderam ao questionário, que mede cinco dimensões essenciais para um excelente lugar para trabalhar: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem.

Com base nesses indicadores, o GPTW calcula o Trust Index, uma métrica global que reflete o nível de confiança e satisfação dos times em relação às lideranças e à cultura da empresa.

Além disso, o levantamento considera o Culture Audit, que analisa políticas internas, práticas de reconhecimento, diversidade e ações voltadas para a saúde mental, propósito e desenvolvimento humano.

Entre os dados mais relevantes, o estudo aponta que as empresas premiadas são cinco vezes mais propensas a atingir um estágio acelerado de inovação, quando comparadas às demais. Esse avanço é medido pelo Índice de Velocidade da Inovação (IVR), métrica que avalia a capacidade das empresas de gerar, testar e implementar novas ideias.

Em 2025, 20% das organizações vencedoras atingiram o estágio “acelerado”, enquanto apenas 4% das não premiadas chegaram ao mesmo nível.

Vencedores do GPTW 2025

O setor de Produção e Manufatura liderou o ranking pernambucano com o maior número de empresas premiadas (sete no total), seguido por Serviços Profissionais e Engenharia. O destaque reflete o avanço de companhias que, mesmo em segmentos tradicionalmente técnicos, têm investido em cultura de engajamento, liderança inspiradora e inclusão.

No recorte de gênero, as mulheres representam 30% da força de trabalho e 11% dos cargos de CEO, índice superior à média nacional das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil.

Os resultados reforçam o compromisso das empresas pernambucanas com equidade, inovação e sustentabilidade humana - pilares que têm sido determinantes na atração de talentos e no fortalecimento de marcas empregadoras no estado. "Empresas reconhecidas como excelentes lugares para trabalhar são aquelas que contam com lideranças fortes capazes de desenvolver relações de confiança e transformar políticas e práticas institucionais em real experiência para seus times", pontua Daniela Diniz.

Ranking das vencedoras do GPTW 2025

1º lugar: Solar Coca Cola



Solar Coca Cola 2º lugar: Neoenergia Pernambuco



Neoenergia Pernambuco 3º lugar: Selfit Academias

15 anos de GPTW Pernambuco: uma história de valorização das pessoas

GPTW 2024 - JC

O Great Place To Work (GPTW) atua há mais de 30 anos em 150 países, certificando e premiando empresas que se destacam na criação de ambientes de trabalho de alta confiança e engajamento. Em Pernambuco, o ranking foi criado há 15 anos em parceria com o Jornal do Commercio, e desde então se consolidou como um importante termômetro da cultura corporativa regional.

Mais do que uma premiação, o GPTW representa um movimento de transformação da gestão, estimulando empresas a ouvir seus colaboradores, repensar suas práticas e investir na experiência humana dentro das organizações. Segundo o estudo, empresas com culturas baseadas em confiança registram melhores resultados financeiros, maior retenção de talentos e índices de inovação até 50% mais altos.

Ao celebrar 15 anos de história em Pernambuco, o GPTW reafirma seu papel em inspirar empresas a colocar as pessoas no centro das decisões, fomentando uma cultura de aprendizado, empatia e propósito.

"O impacto desse reconhecimento é gigantesco nas empresas tanto para dentro quanto para fora. Costumamos chamar esse impacto de EFEITO GPTW. Significa que empresas reconhecidas como excelentes lugares para trabalhar são aquelas que contam com lideranças fortes capazes de desenvolver relações de confiança e transformar políticas e práticas institucionais em real experiência para seus times", conclui. "O selo GPTW sinaliza que essas empresas estão dispostas a ouvir seus funcionários e promover melhorias a partir dessa escuta".