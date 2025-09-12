Mackenzie Agnes lança Campanha de Matrículas 2026 e reforça legado educacional no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Instituição une tradição do Agnes à excelência Mackenzie, oferecendo proposta pedagógica integral, com ênfase em valores, inovação e bilinguismo.

Clique aqui e escute a matéria

Com mais de 120 anos de história, o tradicional Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes inicia sua Campanha de Matrículas 2026, reforçando o compromisso de oferecer uma formação integral que vai além do ensino de conteúdos acadêmicos.

A unidade, localizada no bairro das Graças, já se consolidou como um marco na educação de Pernambuco ao unir o legado secular do Colégio Agnes à tradição e à inovação do Sistema Mackenzie de Ensino.

Ainda presente na memória afetiva de muitas famílias recifenses, o nome Agnes carrega décadas de contribuição à formação de gerações.

Agora, sob a proposta pedagógica do Mackenzie, a instituição reafirma seu papel como referência em excelência educacional, com pilares que combinam formação cristã, excelência acadêmica e desenvolvimento humano.

“Acreditamos que formar cidadãos conscientes exige mais do que conteúdo. É preciso oferecer uma vivência que une conhecimento, valores e propósito”, destaca Eduardo Azevedo, diretor geral da unidade.

Estrutura moderna e proposta inovadora

Instalado em um terreno de 30 mil m², o Mackenzie Agnes dispõe de espaços planejados para estimular corpo e mente: laboratórios de tecnologia e ciências, bibliotecas com acervo físico e digital, salas de aula modernas, piscina, ginásio refrigerado e áreas verdes de convivência.

O colégio também oferece mais de 15 modalidades esportivas e artísticas, como natação, ballet, judô, esgrima, vôlei e muay thai, reforçando o compromisso com o desenvolvimento integral.

Outro diferencial é o programa bilíngue, presente desde o maternal, que amplia horizontes e conecta os alunos a experiências globais.

Formação integral com base em valores

A prática pedagógica, fundamentada na Educação Cristã, promove diariamente a vivência de valores como respeito, empatia e responsabilidade social. Para o diretor, o objetivo é equilibrar tradição e inovação.

"A chegada do Mackenzie ao Recife representa a união entre duas histórias marcantes na educação brasileira. Incorporar o legado secular do Colégio Agnes à proposta pedagógica do Mackenzie é uma oportunidade de fortalecer ainda mais nosso compromisso com a formação integral, respeitando a tradição e sempre olhando para o futuro", reforça Azevedo.

Matrículas abertas

Com mais de mil alunos e 200 colaboradores, o Mackenzie Agnes abre as matrículas para o ano letivo de 2026.

Famílias interessadas podem conhecer a proposta pedagógica e agendar visitas pelo site oficial: mackenzierecife.com.br

