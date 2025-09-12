Mackenzie Agnes lança Campanha de Matrículas 2026 e reforça legado educacional no Recife
Instituição une tradição do Agnes à excelência Mackenzie, oferecendo proposta pedagógica integral, com ênfase em valores, inovação e bilinguismo.
Clique aqui e escute a matéria
Com mais de 120 anos de história, o tradicional Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes inicia sua Campanha de Matrículas 2026, reforçando o compromisso de oferecer uma formação integral que vai além do ensino de conteúdos acadêmicos.
A unidade, localizada no bairro das Graças, já se consolidou como um marco na educação de Pernambuco ao unir o legado secular do Colégio Agnes à tradição e à inovação do Sistema Mackenzie de Ensino.
Ainda presente na memória afetiva de muitas famílias recifenses, o nome Agnes carrega décadas de contribuição à formação de gerações.
Agora, sob a proposta pedagógica do Mackenzie, a instituição reafirma seu papel como referência em excelência educacional, com pilares que combinam formação cristã, excelência acadêmica e desenvolvimento humano.
“Acreditamos que formar cidadãos conscientes exige mais do que conteúdo. É preciso oferecer uma vivência que une conhecimento, valores e propósito”, destaca Eduardo Azevedo, diretor geral da unidade.
Estrutura moderna e proposta inovadora
Instalado em um terreno de 30 mil m², o Mackenzie Agnes dispõe de espaços planejados para estimular corpo e mente: laboratórios de tecnologia e ciências, bibliotecas com acervo físico e digital, salas de aula modernas, piscina, ginásio refrigerado e áreas verdes de convivência.
O colégio também oferece mais de 15 modalidades esportivas e artísticas, como natação, ballet, judô, esgrima, vôlei e muay thai, reforçando o compromisso com o desenvolvimento integral.
Outro diferencial é o programa bilíngue, presente desde o maternal, que amplia horizontes e conecta os alunos a experiências globais.
Formação integral com base em valores
A prática pedagógica, fundamentada na Educação Cristã, promove diariamente a vivência de valores como respeito, empatia e responsabilidade social. Para o diretor, o objetivo é equilibrar tradição e inovação.
"A chegada do Mackenzie ao Recife representa a união entre duas histórias marcantes na educação brasileira. Incorporar o legado secular do Colégio Agnes à proposta pedagógica do Mackenzie é uma oportunidade de fortalecer ainda mais nosso compromisso com a formação integral, respeitando a tradição e sempre olhando para o futuro", reforça Azevedo.
Matrículas abertas
Com mais de mil alunos e 200 colaboradores, o Mackenzie Agnes abre as matrículas para o ano letivo de 2026.
Famílias interessadas podem conhecer a proposta pedagógica e agendar visitas pelo site oficial: mackenzierecife.com.br
JC Educação debate a Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo
Na quinta-feira (11), o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação promoveu a terceira edição do JC Educação, no Auditório Graça Araújo, que teve como tema central 'Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo'.
Com transmissão ao vivo, o evento contou com patrocínio de escolas e universidades, mediado pela jornalista Mirella Araújo. Confira: