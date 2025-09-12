Geração Solidária: projeto do Colégio Núcleo estimula protagonismo e coletividade dos estudantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No segundo semestre letivo, alunos do Núcleo se voltam para a campanha Geração Solidária, que neste ano tem como foco ações na Ilha de Deus

Clique aqui e escute a matéria

Entre os valores que o Colégio Núcleo, que tem unidades na Jaqueira e em Boa Viagem, busca transmitir para os seus alunos estão a solidariedade, o companheirismo, a cooperação e a coletividade. Esses valores são aplicados não apenas na sala de aula, mas também em projetos que incentivam o protagonismo dos alunos, como o Geração Solidária.

A campanha, que acontece anualmente no segundo semestre, culmina em outubro porque é o mês da criança e do idoso, conforme explica a Diretora de Aprendizagem do Colégio Núcleo, Daniela Teobaldo.

"É uma campanha em que as crianças e os adolescentes vão para asilos e creches e fazem atividades de voluntariado. Vão doar seu tempo e utilizar suas habilidades contando histórias para crianças, por exemplo. Passam a tarde em cantoria e conversam com idosos, além de doar itens arrecadados ao longo do mês de setembro, como fraldas geriátricas, produtos de higiene pessoal, brinquedos, livros e materiais escolares", detalha.

Leia Também Pernambuco é o segundo estado com mais medalhas na ONHB da Unicamp

A diretora explica que a ideia do projeto surgiu em 2011, nos primeiros anos do colégio, "que sempre teve o propósito de colocar os estudantes como protagonistas de todas as ações, com uma pegada socioemocional e ambiental".

Todas as turmas participam da campanha de arrecadação, e os estudantes que desejam ser voluntários se inscrevem para participar ainda mais ativamente. São cerca de mil estudantes do Ensino Fundamental II envolvidos e, na Ilha de Deus, são cerca de 230 alunos do 9° ano.

"É uma campanha que cresce a cada ano e envolve cada vez mais estudantes. Surgiu com essa ideia de proporcionar aos adolescentes um momento de doação, de entrega do seu tempo, de troca, de aprendizado, de voluntariado, de conhecer outras realidades", acrescenta Daniela.

Neste ano, o foco do Geração Solidária é na Ilha de Deus, localizada entre os bairros da Imbiribeira e Pina, na Zona Sul do Recife. A região já era contemplada pelo projeto, mas agora ganha uma dedicação especial do colégio, em parceria com a ONG Saber Viver.

"Muitas atividades estão direcionadas para a Ilha de Deus porque os estudantes dos nonos anos desenham uma intervenção com o intuito de solucionar um problema detectado durante um Roteiro Pedagógico, uma atividade de pesquisa na Ilha de Deus realizada em março. Nessa visita, eles detectaram uma problemática e criaram uma solução, uma intervenção", explica Daniela.

O projeto Geração Solidária foi criado em 2011 - Jailton Jr./JC Imagem Todas as turmas do colégio participam da campanha de arrecadação. Interessados no voluntariado se inscrevem para se envolver mais - Jailton Jr./JC Imagem Neste ano, a Ilha de Deus tem mais ações da Geração Solidária - Jailton Jr./JC Imagem Livros estão entre os itens arrecadados pela campanha Geração Solidária - Jailton Jr./JC Imagem Caixas de arrecadação do Geração Solidária - Jailton Jr./JC Imagem

Entre as atividades realizadas na ilha estão: a montagem de bibliotecas, brinquedotecas e salas de estudo; a revitalização de hortas coletivas; a organização de aulões de revisão para o Enem; a promoção de momentos de autocuidado e de saúde das marisqueiras e dos pescadores; a promoção de bazares; o incentivo e a divulgação do trabalho das artesãs da Ilha; e a realização de atividades esportivas e de brincadeiras para conscientizar sobre a importância da saúde das crianças.

"Graças à parceria com a Emlurb [Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife], vamos espalhar lixeiras e placas de conscientização dentro da ilha para reduzir o acúmulo de lixo em lugares que não eram para ser descartados", exemplifica o estudante Davi Kreimer.

O aluno do nono ano relata que, ao visitarem a Ilha de Deus, logo notaram a poluição. "A Geração Solidária realmente vai ajudar muito a Ilha a crescer. Eu me sinto muito feliz ajudando os outros", acrescenta.

A estudante Sofia Magalhães comenta sobre as ações voltadas para as marisqueiras. "Elas têm que aguentar condições de trabalho deteriorantes, estão acostumadas com bancos baixos e posturas incorretas. Vamos fornecer algumas faixas elásticas para que elas consigam fazer os alongamentos em casa, além de levar fisioterapeutas para orientar sobre a postura no trabalho do dia a dia", conta.

"Eu gostei do projeto porque, diferentemente de muitos outros, ele não será esquecido de uma hora para outra. Eu me sinto importante fazendo a minha parte", destaca.

Daniela Teobaldo, diretora de Aprendizagem do Colégio Núcleo - Jailton Jr/C Imagem Ian Chaves, professor de História do Brasil que costuma acompanhar os alunos no projeto - Jailton Jr/C Imagem Gilton Lyra, Diretor do Colégio Núlceo - Jailton Jr/C Imagem

No final do ano, os alunos do nono ano apresentam os resultados do Geração Solidária em um formato de TED Talks - palestras curtas apresentadas por especialistas, artistas e líderes de diversas áreas, com o objetivo de compartilhar "ideias que valem a pena ser espalhadas" . "É a culminância do ciclo de conclusão do Ensino Fundamental II. Eles apresentam uma intervenção para resolver um problema real e mostram o resultado", ressalta Daniela.

O diretor do colégio, Gilton Lyra, afirma que em 2024 a quantidade de doações foi tão grande que elas passavam pouco tempo na escola. "Foram tantas doações ano passado que conforme elas iam chegando, íamos enviando para os destinos. Perdemos a conta de tanta demanda que tivemos", acrescenta.

O projeto não é o único na casa: no primeiro semestre, a vez é do Núcleo do Bem, uma campanha de arrecadação de livros e alimentos para doação. A ação acontece durante o período da Quaresma. No primeiro semestre deste ano, foram arrecadados e doados mais de 11 mil livros e mais de 7 toneladas de alimentos.

Os programas são provas de que, além de exaltar a solidariedade, o companheirismo, a cooperação e a coletividade, o Núcleo estimula a ética, a responsabilidade social e o compromisso com o outro. "São valores que estão presentes em todas as ações do Colégio", finaliza Daniela.

JC Educação debate a Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo



Na quinta-feira (11), o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação promoveu a terceira edição do JC Educação, no Auditório Graça Araújo, que teve como tema central 'Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo'.

Com transmissão ao vivo, o evento contou com patrocínio de escolas e universidades, mediado pela jornalista Mirella Araújo. Confira: