Colégio Motivo comemora 25 anos investindo em pessoas, tecnologia e educação

Ao longo de 25 anos de atuação em Pernambuco, o Colégio Motivo consolidou um projeto pedagógico que une formação acadêmica, desenvolvimento socioemocional e inovação tecnológica. Presente em Boa Viagem, Casa Forte, Caruaru e Petrolina, a escola estruturou sua proposta para acompanhar os estudantes desde a infância até o Ensino Médio, com foco no desenvolvimento integral.

Segundo a diretora de Ensino da marca, Fabiana Reis, o modelo aplicado resulta da combinação entre acolhimento e intencionalidade pedagógica. “Nós acreditamos que a aprendizagem é consequência de um trabalho cuidadoso que começa desde os primeiros anos. Aqui no Motivo, acolhimento e intencionalidade pedagógica caminham juntos, sempre respeitando o tempo de cada aluno. Nossos resultados são frutos de um projeto pedagógico consistente, com foco na formação completa”, afirma.

Um dos diferenciais da instituição é o investimento em iniciativas que aproximam famílias e escola. O projeto Café Contexto promove rodas de conversa com orientadores e psicólogos para tratar de temas ligados ao cotidiano dos estudantes. A coordenadora de Psicologia do Motivo, Sil Mesquita, destaca o papel dessa integração. “O Café Contexto é um espaço de escuta qualificada. Acreditamos que educar é um ato coletivo, e quando família e escola caminham juntas, o desenvolvimento emocional e acadêmico do aluno ganha ainda mais força”, explica.

O colégio também tem incorporado novas tecnologias ao processo de ensino. Entre as iniciativas, está a adoção da IA Kahnmigo, da Khan Academy, que auxilia os alunos com suporte personalizado, estimulando autonomia e aprofundamento nos estudos. Outro exemplo é o Dia Lab, jornada interdisciplinar que incentiva a resolução de desafios reais a partir do pensamento crítico e da criatividade.

Estrutura do Colégio Motivo para diferentes disciplinas - Divulgação

Essas práticas têm se refletido nos resultados obtidos em 2025. Foram 225 aprovações em universidades públicas, sete delas em Medicina. A preparação voltada a instituições militares levou a 20 aprovações em locais como o Instituto Militar de Engenharia (IME) e a Academia da Força Aérea (AFA), com estudantes alcançando a primeira colocação nessas instituições e na Universidade de Pernambuco (UPE). No Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cerca de 80 alunos ultrapassaram 900 pontos na redação, enquanto outros conquistaram vagas em universidades de diferentes estados. Mais de 20 estudantes ficaram entre os cinco primeiros colocados de seus cursos.

O Motivo mantém turmas específicas para vestibulares militares, como IME e Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e promove experiências internacionais relacionadas a ciência, tecnologia e liderança em contextos globais. Para apresentar sua proposta pedagógica, a instituição realizará o evento “De Portas Abertas” no dia 27 de setembro, em todas as unidades.

A programação contará com palestras, apresentações culturais e visitas guiadas. As inscrições gratuitas estão disponíveis no site oficial: www.colegiomotivo.com.br.

